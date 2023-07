La temporada 2 de 'Record of Ragnarok' alcanza su último combate con un duelo lleno de giros: el anime de Netflix es más de lo mismo para los fans que ya saben lo que quieren

Tras un par de años de espera, a principios de 2023 aterrizó por fin en Netflix la temporada 2 de 'Record of Ragnarok' para continuar el épico torneo a muerte entre humanos y dioses.

En los primeros capítulos tuvimos un combate entre Jack el Destripador y Heracles, y otro entre Shiva y Raiden, y el anime nos dejó en pleno cliffhanger antes de una última ronda.

¡Cambio de programación!

Después de mil años de los humanos tirando sus oportunidades a la basura, los dioses han decidido que es hora de hacer borrón y cuenta nueva y eliminar a toda la humanidad. Su última oportunidad es el Ragnarok: un torneo entre 13 dioses y 13 humanos en el que se permite todo.

Han tardado un poco más de lo previsto en llegar, pero los últimos capítulos de la segunda temporada de 'Record of Ragnarok' ya se han estrenado y han venido con sorpresa. Si ya nos lo vimos venir en los anteriores episodios, Buda pega el pisotón definitivo y decide pasarse a competir de parte de los humanos.

Así cambiamos del todo la programación, y su contrincante es Zerofuku, el dios de las desgracias y los infortunios (bueno, más o menos, que tiene más miga).

Al igual que con el resto del torneo, se van sucediendo una serie de flashbacks que nos cuentan el pasado de cada combatiente, con un capítulo centrado en la historia de Zerofuku y otro en la de Buda, y resulta que la mala sangre entre ellos viene de lejos y este es un duelo más personal de lo que parece.

Entre flashbacks y recuerdos, vamos alternando la acción con las leches como panes, artes marciales y sablazos. Algo a lo que ya estamos acostumbrados si ya llevamos unos cuantos capítulos de 'Record of Ragnarok' encima.

De nuevo, lo más interesante del anime sigue siendo el girito que le dan Shinya Umemura, Takumi Fukui y Ajichika , los creadores del manga, a cada personaje histórico, dios, y su respectiva mitología. Aunque la animación sigue siendo bastante limitada y tiene sus momentos diapositiva, sí que gana en algunas escenas puntuales de acción (y en especial se nota que en Graphinica son bastante fans de Buda y le están dando mucho amor).

'Record of Ragnarok' es lo que es, entretenimiento y torneo de combates explosivos. Da lo que promete, y sigue manteniendo el punto de intriga a ver qué será del futuro de la humanidad. Si no nos gusta el formato torneo, desde luego no es para nosotros, pero si nos pirran los animes de este tipo es justamente lo que necesitamos.

Y si nos preocupa también el futuro del anime... Bueno, pues entrando en los spoilers justos, el final de la segunda temporada de 'Record of Ragnarok' también nos deja un ganchito para enlazar perfectamente con una hipotética tercera temporada con todavía más sangre.

