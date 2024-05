Los regalos más originales para fans de Star Wars que quieren celebrar su día

Cuando hablamos de regalos y merchandising vinculado a sagas de cine, Star Wars debería tener un capítulo aparte, ya que fue la saga que hace más de 40 años inauguró todo este fenómeno. La historia creada por George Lucas empezó a explotar este fenómeno y a día de hoy sigue contando con un abanico amplísimo de productos que hacen muy fácil encontrar el obsequio a medida para sus muchos fans. Vemos algunos de ellos para celebrar el Día de Star Wars el próximo 4 de mayo, porque ya sabes, May the force be with you.

Star Wars: The Deckbuilding Game

Se trata de un juego de mesa con una dinámica bastante sencilla, en el que podrás recrear el conflicto entre el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde en una confrontación directa. Para ello, deberás reclutar personajes, capturar presas para cobrar recompensas, utiliza la Fuerza y destruir las bases enemigas. Es para dos jugadores. En su contenido, podrás encontrar 20 cartas de inicio Imperiales y Rebeldes, 90 cartas de galaxia, 50 contadores de daño y muchas más con otras funciones. Su precio actual en Amazon es de 29,59 euros.

LEGO® Caza Estelar Ala-X

Este set del Caza Estelar Ala-X se compone de 1.953 piezas y rinde homenaje a este caza que aparece en la trilogía inicial de Star Wars y también en la popular serie basada en la saga, The Mandalorian. Se trata de una nueva versión de Ultimate Collector Series del T-65, que llega con un diseño renovado de las alas, el motor y el interior de la cabina. Incluye la minifigura de Luke Skywalker y la figura del droide R2-D2 con un diseño especial, al mismo tiempo que permite acciones como girar la rueda situada en la parte superior del Ala-X para ajustar las alas. Este LEGO® es exclusivo de su tienda oficial y tiene un precio de 239,99 euros.

Caza Estelar Ala-X PVP en LEGO® — 239,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Monopoly Star Wars

Existen pocos juegos de mesa en el mundo más populares que el Monopoly y, desde hace años, se lanzan ediciones inspiradas en sagas de éxito. En esta de Star Wars enfocada en el Lado Oscuro, los jugadores recorrerán el tablero reclutando tantos villanos como puedan. Cuantos más contratos tengas, más créditos imperiales podrás conseguir. También puedes activar la habilidad especial de un personaje adquiriendo el anillo del Rayo de la Fuerza, conspirar contra tus oponentes con las cartas del Lado Oscuro o saltar al hiperespacio en el tablero aterrizando en un espacio de la Nave. Su precio en El Corte Inglés es de 46,95 euros.

Trilogías de Star Wars

Una colección remasterizada en formato Blu-ray que se compone de La Guerra de las Galaxias (Episodio IV), a la que sucederían El Imperio Contraataca (Episodio V) (1980) y El Retorno del Jedi (Episodio VI) (1983). La segunda tanda llegaría a partir de 1999 con el esperadísimo estreno del Episodio I: La Amenaza Fantasma. Tres años más tarde era el turno del Episodio II: El Ataque de los Clones (2002); y ya en 2005 se estrenaba el Episodio III: La Venganza de los Sith.

Las tres últimas se estrenarían a partir de 2015 ya sin la dirección de Lucas. En 2015 el Episodio VII: El Despertar de la Fuerza con la dirección de J.J. Abrams; en 2017 Los Últimos Jedi; y ya en 2019 el último Episodio, El Ascenso de Skywalker, con Abrams volviendo a los mandos. Al venderse en ediciones Blu-ray en packs de tres, tenemos tres productos con las tres trilogías por separado. Los tres primeros Episodios, que corresponden a la segunda tanda de películas, tienen un precio de 27,70 euros en El Corte Inglés. Los Episodios del 4 al 6 tienen el mismo coste 27,70 euros. Los Episodios del 7 al 9 sí coinciden con ser también los últimos en estrenarse y cuestan 27,28 euros en Amazon.

Sable de luz

Este sable combina luces LED y sonidos inspirados en la saga, estando inspirado en sable de luz azul de Leia Organa de la película Star Wars: El ascenso de Skywalker. Cuenta con botones en la empuñadura para activar sonidos inspirados en las películas, encendido progresivo, efecto de sable desviando disparo y efecto de punta ígnea. Su precio es de 139,99 euros.

Imagen | Lucasfilm, Disney

