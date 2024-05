Daniel Radcliffe critica la postura tránsfoba de J.K. Rowling: "Me pone realmente triste"

Que los actores de 'Harry Potter' y J.K. Rowling no se entienden en temas básicos es bastante obvio a estas alturas: los actores han mostrado en más de una ocasión su repulsa a las actitudes tránsfobas de la autora de los libros. Daniel Radcliffe, por ejemplo, ha trabajado durante doce años con la fundación The Trevor Project para la prevención del suicidio de los jóvenes LGBTQ+ y no ha podido callarse ante las últimas provocaciones de Rowling.

Radcliffe y Rowling llevan peleándose de manera subrepticia por los derechos de las personas trans desde 2020, cuando la autora dio un giro definitivo a tuitear casi exclusivamente sobre el tema desde la más pura transfobia sin matices. El actor tuvo que responder diciendo "Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier afirmación contraria borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero". Y a partir de ahí, empezó la guerra abierta.

El último capítulo en esta batalla ha llegado después de que la autora le interpelara directamente afirmando que "los famosos que se aliaron con un movimiento que intenta erosionar los derechos de las mujeres y que usan sus plataformas para animar a la transición de menores pueden guardar su perdón para las personas que de-transicionan traumatizadas y las mujeres vulnerables confiadas en espacios unisex". Obviamente, Radcliffe tenía que responder.

Y ha sido más directo que nunca, sin evadir hablar de ella, en una entrevista con The Atlantic donde ha declarado "Al final me pone realmente triste, porque veo a la persona que conocí, el tiempo que pasamos juntos, los libros que escribió y el mundo que creó, y todo eso, para mí, me produce empatía". Pero claro, el hecho de que creara 'Harry Potter' no significa que vayan a ser amigos de para siempre.

"Obviamente 'Harry Potter' no habría ocurrido sin ella, y nada en mi vida habría pasado de la misma manera sin esa persona. Pero eso no significa que debas las cosas en las que realmente crees a alguien durante toda tu vida."

Finalmente, Radcliffe ha querido asegurar a los fans del colectivo LGTBQ+ fans de la saga que no todo es tan tenebroso como parece: "He trabajado con The Trevor Project durante doce años y habría parecido, no lo sé, tremendamente cobarde por mi parte no decir nada. Quiero intentar ayudar a gente afectada negativamente por los comentarios... Y decir que si esas son las opiniones de Jo, no son las mismas de todo el mundo asociado con la franquicia 'Harry Potter'".

Rowling, que ahora está trabajando con Max para lanzar su serie de 'Harry Potter' hecha a su manera (no como 'Hogwarts Legacy', el último videojuego de la saga donde no tuvo nada que decir), no tiene pinta de echar el freno en sus declaraciones incendiarias, así que la guerra está servida.

