"No hay nada sin alma". El director de 'Mufasa' defiende su película ante los ataques de los fans de 'El rey león'

Reconozco que no me gustó el reboot en "imagen real" (por entendernos) de 'El rey león'. Se me antojó vacío de vida, sin mucha gracia, falto de carisma. Por eso, y a pesar de la promesa de las canciones de Lin-Manuel Miranda y la dirección de Barry Jenkins, no me he emocionado con las promesas de 'Mufasa', su precuela. Y sin embargo, hay algo en la pasión de su director al defenderla que me hace tener una curiosidad infinita.

Mi león, mi leonero

En Twitter, el usuario @midereres_k contestaba a Jenkins diciendo que "eres demasiado bueno y talentoso para esta máquina sin alma de Iger", algo a lo que el director de 'Moonlight' respondió. Y de qué manera.

No hay nada sin alma en 'El rey león'. Durante décadas los niños se han sentado en cines alrededor del mundo experimentando la pena colectiva por primera vez, entrando en Shakespeare por primera vez, a través de los pasillos en una miríada de idiomas. Un potente vehículo para la empatía colectiva.

La bronca siguió cuando Q. Anthony Ali, periodista, le dijo que le entrevistó en el TIFF por 'Moonlight' y "ese Barry Jenkins nunca habría dicho lo que acabas de decir", indicando que estaba defendiendo la película por cobrar el cheque. Y, por supuesto, el director respondió diciendo "Tío, ¿qué cláse de lógica es esa?" y compartiendo diferentes cosas que hizo al mismo tiempo que la película ganadora del Óscar: cortos que hizo con clubs de skate sobre casas encantadas, fiestas de cumpleaños masivas y hasta felicitaciones de boda.

Los niños han aparecido prominentemente en cada uno de los proyectos desde 'Moonlight' hasta ahora sin excepción. En plan... TÍO. Puedes decir lo que quieras sobre la película, ¿pero decirme A MÍ que algo que HE DICHO sobre por qué significa algo para mí por los niños es MENTIRA? No, tío.

¿Tanta defensa para 'Mufasa'? Como poco, tiene mi curiosidad. Veremos si la cumple.

En Espinof