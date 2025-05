'The Last of Us' nos ha dejado un detalle precioso que no aparece en el videojuego. Tiene que ver con el reloj de Joel y el trasfondo le añade una capa más a la historia

'The Last of Us' siempre consigue rompernos el corazón. Incluso cuando pensábamos que no podía ser más desgarradora, la serie encuentra la manera de meter el dedo en la llaga, tanto de forma explícita a través de flashbacks como sutilmente. El sexto episodio de la temporada 2 es un buen ejemplo para hablar de ambas e incluye un detalle que le añade una capa más al reloj de Joel (Pedro Pascal), un objeto clave en la historia.

A partir de aquí habrá SPOILERS del capítulo de esta semana.

Al principio del capítulo, vemos una secuencia que no parece ser familiar. O, al menos, hasta que aparece en pantalla un reloj que sí que nos suena. Lo lleva el padre de Joel (Tony Dalton), en una escena que nos permite hacer retrospectiva y viajar al año 1983 para ver cómo se criaron Joel (Andrew Diaz) y Tommy (David Miranda) con un padre policía.

Sabemos que es alguien violento y después de una conversación muy tensa en la cocina, Joel asume la culpa Tommy, sabiendo el daño que podría infligir a su hermano si se enterase.

Después de esto nos preparamos para lo peor, pero el padre decide abrir un par de cervezas y le pide a Joel que lo haga mejor que él, intentando justificar la violencia que ejerce con sus hijos. Una escena que deja ver el mismo reloj que lleva Joel después. Un detalle en el que se ha fijado el usuario @Unwept_Skate_8829 en este hilo de Reddit.

Hasta un reloj un reloj roto da bien la hora dos veces al día

Habiendo visto la trayectoria de Joel cuando ya es adulto y cómo se convierte en la figura paterna a la que tanto vamos a echar de menos, el reloj adquiere muchas capas de emoción diferentes. Al heredarlo de su padre, Joel se convierte en el tipo de padre que él y su hermano merecían tener cuando eran niños, pero también es un testimonio de su hija Sarah (Nico Parker), que muere de un disparo al principio de la serie.

Después de esto, el reloj acaba en manos de Ellie (Bella Ramsey), que lo recibe como regalo tras la muerte de Joel. De esta manera, se convierte en un símbolo que trasciende a varias generaciones y que además de hablarnos de los diferentes tipos de paternidad que hay, también es una representación en sí de un momento que queda congelado, del tiempo robado y del futuro que no llegará.

