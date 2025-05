Denzel Washington cobra casi el doble de sueldo por hacer una película para streaming en vez de para cines. Tiene todo el sentido del mundo

Hace unos días se supo que Denzel Washington había fichado para ser uno de los protagonistas de 'Here Comes the Flood', un nuevo thriller de Netflix en el que también participan Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones. En condiciones normales, la cosa se habría quedado ahí hasta que dentro de un buen tiempo pudiésemos ver su tráiler, pero ahora se ha dado a conocer un detalle muy llamativo: el alucinante salario que va a cobrar Washington.

Una cosa que ha provocado el auge de las plataformas de streaming es que cada vez son más las películas que nunca llegan a verse en cines, se quedan sin edición en formato físico y jamás se emiten en televisión. Eso ha provocado que los actores dejen de ganar dinero en función de su recorrido comercial, algo que en algunos casos ha obligado a aumentar lo que se les paga. En el caso de la estrella de 'El fuego de la venganza' se traduce en la friolera de 35 millones de dólares por película.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Por qué hay ese sobrecoste

Esa es la cantidad que desde Puck News se asegura que Washington va a cobrar por 'Here Comes the Flood' y que es lo mismo que ganó por 'Highest 2 Lowest', un remake de la aclamada 'El infierno del odio' que hizo a las órdenes de Spike Lee para Apple. De esa forma se cubre lo que podrían dejar de ganar por esas otras vías, cobrando una cantidad fija tanto si arrasan y son un éxito histórico como si pinchan y acaban sepultadas en el catálogo de la plataforma en cuestión.

Esto ayuda a explicar mejor el hecho de que algunas películas en streaming cuesten tanto pero luego no luzcan a ese nivel. Y es que si tiras de estrellas, pagándoles mucho más de lo habitual -Washington tuvo un sueldo de 20 millones tanto por 'The Equalizer 3' como por 'Gladiator 2', pero claro, luego sumó una cantidad indeterminada en función de su éxito-, el coste final se dispara sin que eso se note realmente en el resultado final. Claro está, tampoco son tantos los actores que pueden exigir algo así.

Volviendo a 'Here Comes the Flood', el nuevo thriller de Netflix estará dirigida por Fernando Meirelles ('Ciudad de Dios') y cuenta con guion de Simon Kinberg ('X-Men: Fénix Oscura'). Se trata de una película de atracos poco convencional que gira alrededor de un guardia de banco, un cajero y un ladrón maestro en un juego mortal de estafas y engaños.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2025