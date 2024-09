'First Dates', una soltera de Reus huye del restaurante tras tener una cita horrible. "Busca a alguien que esté como una monja"

Cuando se te cruza alguien en 'First Dates', es difícil que la cita vaya a mejor. Agustín tenía muy claro que buscaba una mujer "más rellenita" y Aquilina disfrutó tan poco la cita que no dudó en salir escopetada en cuanto pudo.

La gran escapada

Aquilina es de Reus (Tarragona), tiene 71 años y es cuidadora jubilada. Se considera el alma de la fiesta y vino buscando alguien disfrutón y con un porte parecido al de Carlos Sobera: "Me gustaría encontrar un señor que sepa de mundología. Me gustan más altos que yo y que estén en forma".

Agustín tiene 76 años, es de Gijón (Asturias) y pensionista. Contaba que se va de fiesta casi todos los días y llegó al restaurante con un bastón que le regaló a Sobera. Cuando se presentó a Aquilina, a ella no le gustó lo que vio: "No me ha entrado. No me ha preguntado ni cómo me llamo".

"Me tuvieron que poner un marcapasos" le explicó a la soltera, señalando la cicatriz que tenía en la frente. Agustín comenzó a hablar y hablar para disimular que a él tampoco le había gustado físicamente su cita: "Le faltan kilos y lo de guapa lo vamos a dejar en término medio".

Él se empeñó en sacar el tema del sexo, aunque a Aquilina no le apetecía nada hablar de ello: "La cama yo la uso para dormir nada más" le contó Agustín sobre la escasez sexual que caracterizaba su vida últimamente. Ella no se lo tomó demasiado bien: "Busca a alguien que esté como una monja".

Agustín siguió con las confesiones: "Me gustan más rellenitas y fuertes, es una obsesión". "Yo no voy a gastarme dinero porque a un tío le gusten las mujeres gordas y pechugonas" dijo ella indignada en las entrevistas. Aquilina insistió en que ella prefería hombres sin barriga y él le garantizó que había perdido mucho peso con la operación.

Los dos se pasaron el resto de la cita a la defensiva y, en cuanto terminó, Aquilina aprovechó para salir por patas sin esperarle: "Que se te va la cita" le avisaron las gemelas. "Ya volverá" contestó él sin muchas ganas. En la decisión final, Agustín dijo que no era lo que estaba buscando: "¿Y por eso no me miras ni un rato, tan fea soy?" saltó ella... aunque la verdad es que tampoco quería volverle a ver ni en pintura.

En Espinof | 'First Dates', un soltero de Sagunto se niega en redondo ante la atrevida proposición de su cita. "Si tiene la boca sucia, no podría"

En Espinof | Las mejores películas eróticas de todos los tiempos