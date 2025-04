Seth Rogen tiene una bola de cristal. No tendremos película de Kool-Aid, pero Hollywood ya prepara una de las chocolatinas Hershey

Justo cuando pensábamos que 'The Studio' tan sólo era una hipérbole pasada de rosca que servía únicamente como metáfora de los derroteros que ha tomado Hollywood durante la última década, la realidad se ha abierto paso reventando una pared y haciendo acto de presencia al grito de "Oh yeah!" como si de la mascota de Kool-Aid se tratase, revelando que Seth Rogen y Evan Goldberg no estaban tan desencaminados.

En el primer episodio de la gloriosa comedia de Apple TV+, el dueño de un estudio encarga a su director la puesta en marcha de un largometraje centrado en la famosa jarra parlante con voluntad de bola de demolición, aludiendo al potencial de las marcas comerciales para hacer dinero. Pues bien, resulta que hoy hemos conocido que la Meca del cine ya trabaja en una película sobre el chocolate Hershey.

Biopic chocolateado

Desgraciadamente, lejos de ser una historia sobre una chocolatina intentando encontrar su lugar en un mundo dominado por las tiránicas Reese's y su relleno de crema de cacahuete —salivando estoy—, el proyecto será mucho más convencional y se centrará en el matrimonio formado por Milton y Catherine Hershey, fundadores de la Hershey Industrial School en 1909 para dar educación y hogar a huérfanos y personas necesitadas de forma gratuita, amén de otras instituciones filantrópicas.

Finn Wittrock y Alexandra Daddario darán vida a la pareja de chocolateros que levantaron una ciudad en torno a su factoría, mientras que Mark Waters, director de 'Chicas malas' y 'Ponte en mi lugar', tomará las riendas de una cinta de la que ha hablado de este modo en una entrevista con Variety.

"Contra todo pronóstico, Milton logró un gran éxito, pero al contrario que otros hombres adinerados de su tiempo, compartió su éxito con los trabajadores y la comunidad que le rodeaba. El núcleo de la película de 'Hershey' será la especial historia de amor entre Milton y Catherine Hershey, que inspiró su mayor legado, la creación de la Milton Hershey School. Estoy emocionado de tener a Finn Wittrock y Alexandra Daddario interpretando a esos dos visionarios, que creyeron en convertir el mundo en un lugar mejor que el que encontraron. El tipo de historia maravillosa y real que el público está deseando ahora mismo".

Hollywood, no cambies nunca.

