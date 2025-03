Tiene 2 nominados al Óscar, una estremecedora historia real que enfurece a un presidente, y por fin se puede ver en streaming

La producción de las películas siempre es un asunto complejo, llevando habitualmente varios años para poder llevar cualquier historia a la pantalla. En ese tiempo el momento cultural puede cambiar radicalmente, haciendo que lo que se cuenta sea aún más relevante o incluso lo contrario, que ya apetezca realmente poco querer verla.

Eso no resta necesariamente valor a la factura de la película en cuestión, pero muestra como la experiencia sigue siendo subjetiva hasta el extremo, y es algo que algunas pueden navegar mejor que otras. Es posible que hace unos meses apeteciese mucho ver algo como ‘The Apprentice. La historia de Trump’, y hoy día uno no quiera saber nada de ella. O quizá todo lo contrario.

Creando un monstruo

Esa ambivalencia entre lo necesario y lo innecesario es lo que tiene que solventar la película sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Dos actores nominados al Oscar como Sebastian Stan y Jeremy Strong se lucen en esta estremecedora historia real sobre el poder que dirige Ali Abbasi y que ya se puede ver en streaming a través de Movistar+.

Un joven Donald Trump busca establecerse como empresario de éxito para impresionar a su adinerada familia y a su padre. Intentando elevarse como entrepeneur inmobiliario, busca una lucrativa alianza con el despiadado abogado Roy Cohn, que además de representar y ayudar al ambicioso joven le da todas sus claves para dominar la vida y el capitalismo. Así, le va dando forma hasta convertirlo en el discípulo perfecto.

La historia está contada de manera poco disimulada como la de origen de un villano, como un monstruo formándose a partir de los delirios de grandeza de un maníaco doctor. Con secuencias que hacen explícita la influencia del cine de terror, ‘The Apprentice’ trata de destacar entre otros biopics sobre protagonistas poco empatizables que deben ser representación de los males que pueblan el presente.

‘The Apprentice. La historia de Trump’: una esponja absorbente

Abbasi sin duda busca proporcionarle estilo a través de una fotografía añeja y cuidada, además de intentar que el trabajo actoral sea lo bastante potente para evitar posibles distracciones (un maquillaje no tan óptimo, el hecho de que es imposible ser más parodia que el propio Trump). Tiene más complicado compensar una limitación fundamental de su guion, que nos obliga a seguir a un protagonista deliberadamente desprovisto de interioridad o pensamiento propio para poder ser la esponja que absorba todos los métodos de su mentor.

Es posible que ‘The Apprentice’ aterrizase mejor sus intenciones de estar contada plenamente desde el punto de vista del “mad doctor”, siguiendo el auge y declive de un Cohn que tiene que lidiar con su propia creación. Tanto el personaje como Strong ofrecen la parte más interesante del relato que funciona lo suficiente en querer plasmar el horror que supone el ascenso de este hombre, aunque no es un viaje que ilusione demasiado ver ahora mismo.

