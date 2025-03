De la debacle de 'Emilia Pérez' a la victoria que ha hecho que gane el cine. Todas las sorpresas, alegrías y decepciones de los Oscars 2025

Con los ojos algo irritados pese a haberme lavado la cara con agua helada, la boca pastosa pese a haberme cepillado los dientes en condiciones y no poco sueño a pesar de haberme metido para el cuerpo un espresso doble nada más despertarme, es el momento de hacer balance de lo que nos deparó anoche, o hace un rato, la sorprendente —para bien y para menos bien, por supuesto— ceremonia de entrega de los Oscars 2025.

La última parada de la temporada de premios, como suele ocurrir habitualmente, ha sido una amalgama de alegrías, decepciones y momentos de impacto que, como es obvio, dependen de la perspectiva y las expectativas de quien juzgue. Como hay bastante tela que cortar, os propongo hacer un repaso a los puntos clave de la noche mientras engullo un par de litros de líquido elemento para superar la resaca de la ceremonia.

Espera... ¡¿Nos lo hemos pasado bien?!

Lo primero es lo primero. Si por algo se caracterizan la inmensa mayoría de ceremonias de entregas de premios es por prometer mucho y terminar siendo turras importantes con más bostezos que sonrisas, pero este año ha tenido que venir Conan O'Brien ya no para salvar los muebles, sino para regalarnos uno de los mejores saraos de los últimos años.

Verle salir del cuerpo de Demi Moore en 'La sustancia' —y volver a entrar para buscar su zapato— fue sólo un presagio de que la noche estaría a la altura de las circunstancias y su presentador. Prometió que no iba a hacernos perder el tiempo cantando junto a un Deadpool bailarín y un gusano de arena pianista y así fue. Kieran Culkin soltando un fuck a la primera de cambio y Adam Sandler pegando alaridos terminaron de confirmar las sensaciones nada más arrancar: han sido unos Oscars memorables.

A tope con el terror, pero no tanto

Muchos de los amantes del cine fantástico en general y del terror en particular soñamos despiertos cuando las nominaciones a estos últimos Oscars dieron el amor que merecía al género repartiendo candidaturas a 'La sustancia', 'Nosferatu', 'Alien: Romulus' y 'La chica de la aguja'... sólo para hacer que tres se hayan ido con las manos vacías y la cuarta con lo que sabe a premio de consolación.

Está claro que las dos últimas, con una mención por cabeza —incomprensible que la cinta danesa no optase a la mejor dirección de fotografía—, lo tenían complicado, pero que lo último de Robert Eggers no haya rascado ni vestuario ni diseño de producción —ni fuese siquiera favorita para fotografía— y que el bombazo de Coralie Fargeat sólo se haya embolsado maquillaje y peluquería es de juzgado de guardia.

Mickey vs Moore

Y ya que hablamos de 'La sustancia', no podemos pasar por alto el que, probablemente, fuese uno de los grandes duelos de la noche... y de la temporada. Está claro que la victoria en los premios del sindicato de actores posicionaron a Mickey Madison como firme candidata a levantar el Oscar a la mejor actriz principal, pero la carrera de Demi Moore hasta el Dolby Theater invitaba a pensar en un último triunfo para cerrar el curso cinematográfico por todo lo alto.

Finalmente, la protagonista de 'Anora' se llevó el gato al agua demostrando el poderío y la influencia del SAG y que eso de que a la Academia de Hollywood le encantan las historias de superación, de reconocimientos tardíos y de resurgimientos cual ave fénix es más relato que dato.

Lo esperado y un poco más

El de Mickey Madison no fue el único galardón para la que, sin duda, ha sido la gran triunfadora de la noche. Tras el reparto de los premios de los sindicatos durante las últimas semanas, 'Anora' tenía en el bolsillo los Oscars al mejor director, la mejor película y el mejor guión original; pero lo que menos esperábamos era que su máximo responsable terminase igualando un récord que hasta la fecha sólo ostentaba Walt Disney.

Sean Baker cerró la velada levantando no sólo las tres estatuillas mencionadas, sino también la de mejor montaje —que muchos creíamos que iría a manos de 'Cónclave'—; hito que le convierte en el segundo cineasta en cerrar una ceremonia de entrega con cuatro premios individuales.

No se conspiró lo suficiente

No seré yo quien lamente que una de las mejores películas del año se haya llevado merecidamente cinco Oscars, pero sí que pongo en el grito en el cielo —en el séptimo, concretamente— porque 'Cónclave' haya terminado recogiendo unas "migajas" —nótese el entrecomillado— que han quedado reducidas al Oscar al mejor guión adaptado, que estaba telegrafiado. Ni tan siquiera levantó el mencionado galardón al mejor montaje, que figuraba en la inmensa mayoría de quinielas.

Las esperanzas que nos dio ver a Ralph Fiennes y al resto del equipo haciéndose con el premio del sindicato de actores al mejor reparto, que generalmente está asociado con el Oscar a la mejor película, han terminado siendo tan traicioneras como amargas. Al menos siempre nos quedará defender lo último de Edward Berger como la cachonda e incisiva maravilla que es.

Al la decimosexta... tampoco fue la vencida

Lo de Diane Warren roza lo escandaloso. La compositora, que fue nominada al Oscar a la mejor canción original en 1988 por el tema 'Nothing's Gonna Stop Us Now', que pudo escucharse en 'Maniquí', recibió este año la decimosexta candidatura a la preciada estatuilla por su trabajo en 'The Journey' del largometraje 'Seis Triple Ocho'... sólo para irse de nuevo con las manos vacías. La racha, desde luego, no se la deseamos a nade.

Emilia Pierdez

Se veía venir, e incluso la situación podría ilustrarse con ese mítico meme de "pretends to be shocked": 'Emilia Pérez' entró en el Dolby Theater de Los Ángeles como la película más nominada, con 13 candidaturas, y terminó saliendo cabizbaja con sólo un par de premios y con el nada deseable récord de la mayor perdedora de la historia de los Oscars, que comparte con cintas como 'El color púrpura', 'El poder del perro', 'Paso decisivo', 'Becket' y 'Johhny Belinda'. Todos cayeron derrotados en 11 categorías.

Está claro que cristalino que las polémicas a las que se ha ido enfrentando la producción gracias a las bocachancladas de Jacques Audiard y Karla Sofía Gascón y las duras críticas que ha recibido por su representación de México le han pasado factura. ¿Quién ha salido ganando de todo esto? Pues nada menos que 'Aún estoy aquí', la cinta brasileña que, después de ir al rebufo de la Pérez en la temporada, se ha llevado el Oscar a la mejor película internacional. Bravo.

Sin distribución, ni falta que hace

La categoría de mejor película documental nos ha dejado una de las notas más agridulces de la noche. Por un lado, es digno de elogio, mención y aplauso de esos que hacen picar las manos que 'No Other Land', un largometraje sin distribución en Estados Unidos, haya conseguido levantar el premio gordo de la categoría de no ficción de forma más que merecida.

Lo que no es tan maravilloso, y esto era algo de esperar teniendo en cuenta que el genocidio en Palestina no es plato de buen gusto en un Hollwood tremendamente polarizado al respecto, es la reacción de algunos presentes cuando se anunció su triunfo. Entre personas sentadas sin aplaudir o con muecas contrariadas, destacamos a un Guy Pearce que, en primera fila, se abalanzó sobre los premiados para intentar darles la mano. Aún hay un poquito de luz en este mundo.

In memoriam despistadum

Antes de dar carpetazo con una maravilla, no puedo evitar dar un tirón de orejas a los responsables de organizar el siempre delicado in memoriam. Está muy bien que se dedique homenajes particulares a figuras de la talla del recientemente desaparecido Gene Hackman o Quincy Jones, pero que durante el repaso a las pérdidas del último año se hayan omitido nombres como los de Tony Todd, Alain Delon, Shannen Doherty, Tony Roberts, Olivia Hussey o Michelle Trachtenberg no tiene perdón de Dios.

Ganó el cine

Lo de 'Cónclave' ha sido un auténtico mazazo, pero si hay algo que puede endulzar mi carácter esta mañana es la victoria de 'Flow' en la categoría de mejor película de animación. Que un hombre, en su casa de Letonia, haya creado con software gratuito —de hecho, tuvo un agradecimiento a Blender en su discurso— una obra maestra de este calado es un milagro que no olvidaré jamás. Que la aventura del gatete dirigida por Gints Zilbalodis se haya convertido en el primer largometraje indie en levantar un Oscar ha hecho que, simple y llanamente, haya ganado el cine.

