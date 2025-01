Esta desgarradora película fue una de las más polémicas del último año, pero es de las mejores que podrían aspirar al Oscar y se puede ver en streaming

Hace un año era prácticamente un gol a puerta vacía para Hollywood el premiar un documental como ‘20 días en Mariúpol’, ya que dar su apoyo a Ucrania ante el intento de invasión no suponía realmente un riesgo moral o político por su parte. No es que este hecho reduzca los increíbles méritos de aquella película, un apasionante retrato con perspectiva muy cercana y directa sobre la guerra.

Pero no suponía ningún riesgo para ellos bancar aquel trabajo como si lo podría ser hacerlo con uno de los documentales más remarcables del último año. Uno que entra en otro conflicto donde los mismos votantes pueden encontrar menos consenso, si acaso una división realmente profunda (y un tanto deprimente). Reconocer la grandeza de ‘No Other Land’ va a ser una píldora más difícil de tragar para algunos.

Destrucción de la tierra

Aun así, el increíble trabajo del equipo de cineastas compuesto por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor es un retrato bastante desgarrador del progresivo intento de expulsión del pueblo palestino por parte del gobierno israelí. Un asombroso trabajo de colaboración entre palestinos e israelís que se puede ver en streaming a través de Filmin y de Movistar+.

La improbable colaboración entre Yuval, periodista israelí que se muestra crítico con cómo las autoridades están realizando una limpieza étnica, y el activista Basel, que ha ido recogiendo atrocidades con sus cámaras casi desde que tiene uso de memoria, nos ofrecerá una mirada especial a las atrocidades que tienen lugar en este punto estratégico clave. El proceso irá despertando también tensiones inesperadas entre ambos, haciendo personal y complejo el retrato que se termina haciendo.

Sólo el tema central ya está preparado para remover al espectador con un punto de vista muy marcado sobre lo que sucede en territorio palestino, pero su victoria el año pasado en el Festival de Berlín removió más las cosas. La denuncia de Yuval y Basel durante la recogida del premio de la desigualdad de sus situaciones como ciudadanos con derechos recibió muchas acusaciones de antisemitismo por firmes defensores del Estado de Israel, y el propio festival tuvo que salir en defensa de los cineastas.

‘No Other Land’: una visión incómoda

Sólo este hecho la hace una de las películas más polémicas del último año. Pero está en su propia naturaleza polemizar, ya que entra de manera muy cruda en relatos nada cómodos para un espectador occidental medio. Una historia profundamente humana donde la deshumanización y la catástrofe se vuelven aterradoramente cotidianos.

El material de base, y recogerlo en las situaciones en las que tienen que navegar, ya harían de ella un visionado bastante importante. Como la ya citada ‘20 días en Mariúpol’, las decisiones tomadas a la hora de contarlo forman una película increíble, donde la forma alimenta la urgencia de la historia y se aprecia una perspectiva poderosa. Una plural y plagada de matices que merecen ser vistos, permitiendo ponernos a nosotros mismos en la posición incómoda.

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Los mejores documentales de la historia