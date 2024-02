El documental nominado al Oscar que ofrece la experiencia más terrorífica y se puede ver en Filmin. Una intensa película que muestra los efectos más devastadores de la guerra

Es horrible cuando nos acostumbramos al horror, a la tragedia repetida incesantemente hasta que ya no nos afecta como el primer día. No es síntoma de deshumanización por nuestra parte, ya que nuestro cerebro cuenta con estos mecanismos para no terminar tan desolado que apetezca no seguir viviendo. Es pura supervivencia.

Si es síntoma de deshumanización de quien lo perpetra, dispuesto a seguir dañando profundamente sin inmutarse. Por eso, aunque automáticamente nuestro sistema intente protegernos del horror, a veces es necesario volver a exponerse activamente y recordar las situaciones desoladoras que se viven. De ahí lo pertinente de trabajos como el de ‘20 días en Mariúpol’.

Estado de sitio

Este aclamado documental ha recorrido un gran camino desde el Festival de Sundance, donde recibió el premio del público, hasta los Premios Oscars, donde ha sido nominado en la correspondiente categoría. Mstyslav Chernov nos mete de lleno en la guerra en Ucrania en un increíble trabajo fílmico y periodístico que llegó recientemente a Filmin.

Chernov es, además de director, fotoperiodista y corresponsal de guerra. Cuando Rusia inicia su invasión de Ucrania, él es uno de los varios periodistas que se dirigen a la sitiada ciudad de Mariúpol, intentando documental todos los estragos y atrocidades producidas por la acción militar ordenada por Putin. Durante 20 días recoge el horror de la zona y las escalofriantes experiencias de los ciudadanos.

El material recopilado durante ese tiempo resulta lo bastante valioso para no cuestionar demasiado una falta de hilo conductor por parte de Chernov, o incluso una idea central que vaya más allá de que señalar los crímenes realizados por las fuerzas rusas. No sólo vemos instantes de auténtica devastación, sino que consigue darle un impactante tono de terror a todo el material.

‘20 días en Mariúpol’: documental de guerra

Resulta impresionante cómo lo logra, especialmente porque a menudo le vemos tomando la decisión de no cortar demasiado secuencias totalmente desoladoras, dejando que el material hable con toda su fuerza y su pureza. No edulcora ni tampoco omite los momentos donde su labor podría estar careciendo de propósito.

Pero es justo esas dudas personales, plasmadas en una narración muy sosegada pero cargada de frustración y de rabia, lo que muestra el compromiso ético de este trabajo que denuncia una increíble injusticia. No necesita análisis políticos elaborados ni cruzar perspectivas, lo que tiene entre manos (como esos comentarios de los afectados) es lo bastante potente para que su visionado sea enriquecedor y no te deje impasible.

En Espinof: