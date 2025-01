Las sorpresas, las decepciones y los imperdonables olvidos de las nominaciones a los Premios Óscar 2025

Como cada año, los Premios Oscars han anunciado sus nominaciones y han generado un revuelo bastante importante. Dejando shocks en aquellos que no han estado pendientes y rabia en aquellos que siguen la carrera al premio como si fuera su deporte de referencia, viendo que sus quinielas han quedado rota y tienen que replantear sus próximas predicciones.

Mientras tanto, aquí vamos con uno de los múltiples análisis en torno a lo nominado, esta vez centrado en sorpresas (inesperadas y/o agradables), las que han terminado siendo una decepción y también lo que consideramos ausencias imperdonables entre aquello que tenía opciones reales.

Sorpresa: 'Aún estoy aquí'

Fernanda Torres había logrado emerger como opción seria tras su victoria en los Globos de oro, pero parecía 'Aún estoy aquí' (Ainda estou aqui) que tendría más opciones en la categoría internacional. Finalmente la película de Walter Salles ha roto expectativas no sólo amarrando esas dos categorías, sino imponiéndose en la categoría reina de mejor película por delante de muchas opciones. Si hay una sorpresa gorda de todas estas nominaciones, ha sido esta modesta película brasileña que ahora va a estar muy apuntada.

Decepción: Dune: Parte Dos

Con el paso de los años miraremos con más y más incredulidad que la película de Denis Villeneuve pasase de ser una de las grandes favoritas en su estreno a estar casi por los pelos. 5 nominaciones se antojan pocas para una película que tuvo dos grandes cosas a su favor: ser un fenómeno de taquilla y ser aclamada por la crítica. La ausencia del director canadiense es también algo que sólo se entiende si se consideran que esperan que la tercera película sea su propia versión de 'El retorno del rey' y la inunden a premios (algo que cualquiera que haya leído 'El mesías de dune' sabe que es muy improbable que pase).

Ausencia imperdonable: Margaret Qualley

'La sustancia' (The Substance) ha sido una de las grandes protagonistas con 5 merecidas nominaciones. Aun así, muchos consideran que podrían haber sido más, con el increíble despliegue técnico que tiene. Además, el protagonismo (entendible) de Coralie Fargeat y Demi Moore ha dejado muy oscurecida a una Margaret Qualley que es también una de las claves para que la loca propuesta tenga éxito. Merecía haber sido rescatada en la categoría de actriz secundaria.

Sorpresa: Los monos

Mirando la categoría de mejores efectos especiales, queda claro que ha sido el año de recrear monos con CGI. Hasta tres películas nominadas en esta faceta cuentan con una importante cantidad de monos en pantalla: 'El reino del planeta de los simios' (Kingdom of the Planet of the Apes), 'Wicked' y la bastante olvidada 'Better Man', que cuenta con al menos un reconocimiento tras convertirse en comidilla en redes sociales por su fracaso comercial en Estados Unidos.

Decepción: 'Las vidas de Sing Sing'

Vuelve a quedar claro que algo va a caer si A24 tiene demasiados caballos en la carrera. En este caso ha sido su drama carcelario, que si bien está presente entre las nominaciones gracias a Colman Domingo y su guión y una canción original, muchos la daban como fija como mejor película y hasta en categorías secundarias. Finalmente queda medianamente ninguneada ante la aclamación de 'Nickel Boys'.

Ausencia imperdonable: 'Nosferatu'

El terror y la ciencia ficción suele tener difícil entrada en estos premios, a menos que sea un fenómeno potente como ‘La sustancia’. Aun así, podemos ver como ‘Nosferatu’ ha entrado en muchos apartados técnicos como fotografía y diseño de producción, sumando 4 nominaciones. Muestra de que son conscientes de su existencia y aun así han decidido relegarla de premios de actuación (Lily-Rose Depp hace algo a la altura de muy pocos) o incluso ignorar a Robert Eggers, incluso aunque muchos colaboradores brillen siguiendo su visión particular del monstruo. Resulta una disonancia importante aunque algunos mantengan la crítica de “muy bonita en lo técnico, pero meh”.

Sorpresa: The Apprentice. La historia de Trump

De ser tan polémica que muchos no han querido ni reconocer su existencia a volverse una de las sorpresas más sonadas. Los actores del biopic sobre Donald Trump han sido finalmente reconocidos en pleno tumulto con el presidente regresando a la Casa Blanca, y siguiendo a la polémica ausencia de Sebastian Stan en eventos donde muchos no querían discutir el elefante en la habitación. Pero tanto él como Jeremy Strong reciben sendos y merecidos reconocimientos.

Decepción: Disney (animado)

A pesar de los intentos de la Academia por evitar demasiadas propuestas alternativas en la categoría de animación, un año más vuelven a imponerse propuestas artesanales o independientes con respecto a las comerciales. ‘Del revés 2’ (Inside Out 2) es lo más comercial junto a la favorita ‘Robot salvaje’ (The Wild Robot) en un plantel que incluye mucho stop-motion y una cinta letona sobre un gato. Un duro golpe para la animación de Disney por ‘Vaiana 2’ (Moana 2) y la secuela de ‘El rey león’ (The Lion King), teniendo que conformarse con las migajas que suponen los cientos de millones que han recaudado en taquilla.

Ausencia imperdonable: La luz que imaginamos

Era una de esas películas que lo tenía imposible, ya que tenía que ir con apenas apoyo tras ser descartada por su propio país para ser su representante. Aun así, se siente amargo que una hermosa propuesta como la de la india Payal Kapadia no ha sido rescatada después de que sí tuviera presencia en otros premios como los Globos de oro. Es una de las películas más especiales de lo que llevamos de año, y ser reivindicada le habría venido de maravilla.

Sorpresa: Yura Borisov

Estaba en muchas quinielas previas a las nominaciones. Y aun así, es una alegría estupenda ver el nombre de Yura Borisov entre los actores secundarios reconocidos. Lo es porque es una manera de reconocer parte del corazón de ‘Anora’, y también para poner el foco en un interprete interesante con mucho futuro (y también pasado, rescatad ‘Compartimento Nº 6’ y comprobad lo bien que lo hacía ya entonces).

Decepción: 'The Last Showgirl'

Parecía que esta película iba a ser una fija en las categorías actorales, dando otro reconocimiento a la Jamie Lee Curtis más sobreactuada y a una Pamela Anderson en plena ola de autoreivindicación. Finalmente ni una ni la otra han acabado presentes, de igual modo que la película de Gia Coppola parece destinada al ostracismo.

Ausencia imperdonable: 'Rivales'

Estrenarla en abril y que Luca Guadagnino entre medias se haya centrado en otro estreno, ‘Queer’, ha dañado seriamente las opciones de una película que claramente causa fervor entre quienes las han visto. Aun así, lo de no tener incluidos a Trent Reznor y Atticus Ross con la que probablemente sea la banda sonora del año no tiene perdón de ningún dios habido y por haber.

