Si te flipa 'La sustancia' y tienes ganas de más, en streaming tienes estas otras 3 películas alucinantes que dejan con el cuerpo del revés

Lleva una semana con nosotros y ya se ha vuelto la sensación de la cartelera. ‘La sustancia’ de Coralie Fargeat no ha dejado títere con cabeza en su desenfrenada sátira sobre el mundo del espectáculo y como la sociedad lidia con el envejecimiento, especialmente con el de las mujeres. Todo llevado a un extremo donde la sangre brota a borbotones y varias partes del cuerpo acaban en lugares inesperados.

Sin duda es la película más única que se puede ver en cines, capaz de remezclar una gran colección de influencias con una naturalidad pasmosa. La misma con la que es capaz de llevarla a un terreno propio, sugerente y divertido. Para no terminar prematuramente la fiesta, hay tres películas en streaming que son claves para ‘La sustancia’ y que se pueden disfrutar en streaming, así que no es mala idea complementarlas.

'El hombre elefante' ('The Elephant Man', 1980)

Dirección: David Lynch. Reparto: John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft, John Gielgud, Wendy Hiller.

Lo lynchiano está muy presente en ‘La sustancia’, especialmente en un diseño de sonido que estremece y te hace retorcerte casi tanto como una imagen grotesca. Pero la conexión se hace especialmente explícita en determinados momentos, donde es imposible no pensar en películas como este increíble relato sobre la marginación a los deformes y la reivindicación de la dignidad.

'La mosca' ('The Fly', 1986)

Dirección: David Cronenberg. Reparto: Jeff Godlblum, Geena Davis, John Getz, Leslie Carlson.

Si haces terror corporal, inevitablemente trazas puentes con David Cronenberg. Hay tantas uniones como diferencias entre la obra del canadiense y ‘La sustancia’, pero hay instantes que se aprecia la demoledora sensibilidad que aplicó el genio a este remake de un clásico del horror y la ciencia ficción. Sus diseños y su final, tan sentimental, tiene algunos ecos en momentos muy puntuales de la película de Fargeat.

'Showgirls' (1995)

Dirección: Paul Verhoeven. Reparto: Elizabeth Berkley, Gina Gershon, Kyle MacLachlan, Glenn Plummer, Robert Davi.

No todo van a ser sensibles miradas a los monstruos, ya que la propia película de la cineasta francesa destila una sátira bastante desatada contra el sistema del espectáculo que explota el cuerpo femenino. Con esa tesitura, es imposible no acordarse de la vilipendiada genialidad de Paul Verhoeven, que también ridiculizaba la industria y tenía una particular mirada a los cuerpos. Tan profundamente divertida como provocadora, causando reacciones polarizantes a las que ‘La sustancia’ se acerca.

