Bella Ramsey ya era una estrella mucho antes de 'The Last of Us'. Con solo 11 años salvó a Kit Harington de una situación humillante rodando 'Juego de Tronos'

Muchos se habrán quedado con su cara después de verla protagonizar 'The Last of Us', una de las series del momento. Pero lo cierto es que Bella Ramsey ya nos deslumbró cuando interpretó a Lyanna Mormont en 'Juego de Tronos'.

Con apenas verla en unos cuantos episodios, el público ya se percató del talento de Ramsey, pero ahora que su rostro ha vuelto a protagonizar una ficción de éxito, Kit Harington ha recordado junto a Ramsey cómo fue trabajar juntos en la serie basada en la saga de George R.R. Martin.

El actor que interpreta a Jon Snow en 'Juego de Tronos' reveló en una entrevista para Interview Magazine que Bella Ramsey le ayudó con sus diálogos en una escena clave de la serie. Y lo hizo con apenas 11 años.

En la sexta temporada, Jon se dirige a la Isla del Oso para pedirle a la Casa Mormont que se una a su ejército para la Batalla de los Bastardos. La encargada de recibirle es Lyanna Mormont (Bella Ramsey), que decide prestarle su ayuda para recuperar Invernalia.

En esta entrevista, Harington y Ramsey repasaron el diálogo de la primera escena que rodaron juntos y recordaron cómo Ramsey le ayudó a Harington con sus frases. El actor elogió la profesionalidad de su coprotagonista, refiriéndose a su confianza y a una claridad "inusuales". Ramsey contaba que le repitieron el diálogo a Harington cuando parecía tener dificultades para rodar la escena.

"Recuerdo que cuando te conocí lo primero que hiciste fue acercarme y te hablé para pedirte soldados. Pensé que eras un intérprete infantil muy diferente y que se te daba realmente bien", señaló Harington. "Aportabas una confianza y una claridad bastante inusuales para un actor tan joven. No sentía que estuviera trabajando con un niño. Era como trabajar con un actor con mucha experiencia".

Por su parte, Ramsey hizo memoria también. "Recuerdo que no me sentía como tal, pero ahora veo niños de 11 años y me doy cuenta de lo pequeños que son. Se me hace raro tener ese tamaño y ser tan joven, porque no me sentía tan pequeña. No sé si lo recuerdas, pero yo sí (y ahora siento algo de remordimiento), pero durante esa escena te tenía que repetir tus líneas", expresó.

"Ahora pienso: '¡Dios mío, qué horror!'. Pero en aquel momento, con mucha inocencia, pensé: 'Kit está teniendo problemas con su diálogo y yo me lo sé, así que dejadme decírselo'", añadió Ramsay.

"Recuerdo que me ayudaste y que fue bastante humillante. Pero te doy las gracias por eso. Puede que haya querido olvidarlo", respondió Harington. "Pensé que tenía que mejorar después de aquello y llegué al set sin sentirme del todo cómodo con mis diálogos, con la arrogancia de mi edad y pensando que solo estaba frente a un niño. Y luego ese niño actor me estaba borrando del mapa. No es que sea una competencia para ti, pero acabas pensando que te has acomodado con tu personaje".

El trasfondo del encuentro en 'Juego de Tronos'

En la misma entrevista, Ramsey habló también del que fue su primer trabajo intérprete, observando que no se sentían nerviosos en el set y que, en aquel entonces, tampoco estaban seguros de si querían dedicarse a la interpretación.

Sin embargo, la conversación con Harington demuestra que Ramsey no solo se sabía sus diálogos de memoria, sino que también conocía al dedillo los de su compañero. Algo que no solo impresionó a Harington, sino que también consolidó cierta confianza entre ambos que les ayudó a interpretar.

