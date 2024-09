La mítica escena de Hodor en 'Juego de Tronos' también fue muy difícil detrás de las cámaras. En parte porque su actor armó todo un estropicio

La escena de Hodor y "el portón" en 'Juego de Tronos' es una de las más recordadas de la serie. Juegos de palabras aparte que dejó confusa a la audiencia hispanohablante, se trataba de un momento emotivo y un final doloroso a una de las tramas más intrigantes de la serie hasta el momento.

Detrás de las cámaras el proceso de grabarlo también fue doloroso, pero por razones diferentes. Como ha revelado el actor Kristian Nairn en un fragmento de sus memorias 'Beyond the Throne', dedicadas a su tiempo en la serie, el proceso de rodar la escena incluyó un director que no conocía (Jack Bender) y un elaborado atrezzo dentro de una cantera de Irlanda del Norte.

La secuencia incluía mucha actuación física por parte del actor. Todo recaía en una par de acciones concretas que Nairn tenía que clavar a la perfección, y la primera de ellas era abrir la puerta atascada de la cueva mientras en la ficción estaban a puntos de ser atrapados por los caminantes blancos.

Algo en principio tan sencillo acabó siendo una gran complicación. La puerta real no estaba "atascada de verdad" pero el actor debía poner todo su peso para que fuera creíble, para ello necesitaron poner de contrapeso a miembros del equipo al otro lado, pero seguía "abriéndose demasiado fácil".

En una de las tomas empujó con tanta fuerza que rompió, no solo la puerta, sino el túnel entero en el que se apoyaba. La cueva del Cuervo de Tres Ojos que vemos en la serie era en realidad una serie de elaborados atrezos en forma de túneles interconectados, y todo se vino abajo.

Para Nairn fue una escena difícil también psicológicamente

Pese a la vergüenza que pasó, el estropicio se pudo arreglar y finalmente rodaron la escena, que necesitó nada menos que ocho personas como contrapeso. El actor ha revelado que también fue una escena muy difícil emocionalmente, a los nervios por ser un momento tan importante se le sumó el pensamiento de que eran sus últimos como el personaje.

Antes de actuar en 'Juego de Tronos', Nairn no tenía mucha experiencia como actor. Hodor fue el primer papel importante de una carrera en la que desde entonces no ha tenido muchas oportunidades. Recientemente lo hemos podido ver en 'Nuestra bandera significa muerte', la divertida comedia pirata que Max canceló a principios de año.

