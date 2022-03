'Nuestra bandera significa muerte': la divertida comedia de piratas de Taika Waititi aborda HBO Max y revive el espíritu de Monkey Island

Todo lo que toca Taika Waititi se convierte en oro, aunque de alguna manera el cineasta siempre ha sabido rodearse de garantías. Vampiros, músicos neozelandeses superdotados para la comedia, héroes Marvel o Adolf Hitler. Ahora el ganador del Óscar por 'Jojo Rabbit' se arriesga con 'Nuestra bandera significa muerte', creación de David Jenkins y una historia sobre algo que, por lo que sea, nunca ha sido garantía de éxito: los piratas.

Piratas en crisis

Para abordar semejante faena, Waititi ha sabido enrolar a un equipo de nivel. Rhys Darby, Rory Kinnear, Joel Fry o el propio director protagonizan una entrañable y divertida comedia de situación basada en las aventuras reales del aspirante a pirata del siglo XVIII, Stede Bonnet, interpretado por Rhys Darby.

Después de cambiar la vida (en teoría) encantadora de un caballero casado y con descendencia por la de un bucanero bravucón, Stede se convierte en el capitán del barco pirata Revenge, donde vivirá un mar de aventuras y desdichas hasta ganarse el respeto de una tripulación potencialmente amotinada. Todo cambiará tras de un fatídico encuentro con el infame Capitán Barbanegra, interpretado por (Waititi). Poco a poco el encuentro entre ambos hombres se convertirá en algo que cambiará sus vidas.

En realidad, 'Nuestra bandera significa muerte' es una comedia divertida, amable y un poco gore sobre la crisis de la mediana edad. ¿Es posible dar un cambio radical a esas alturas de la vida? ¿Había crisis de la mediana edad en el siglo XVIII? ¿Tenían los bucaneros tiempo para venirse abajo y atravesar depresiones y crisis existenciales entre motín y asalto?

El reparto de la serie es un éxito, y no hay nadie que no esté disfrutando cada línea, cada acción y cada chiste más o menos soez. Porque, evidentemente, en una serie de piratas no vamos a andarnos con remilgos. Y para que todo funcione mejor, Waititi ha sabido rodearse de unos secundarios estupendos. Así, Fred Armisen o Leslie Jones forman una de las parejas de invitados más memorables.

Por supuesto, la maravillosa Kristen Schaal también se deja ver acompañada de Nick Kroll en un episodio donde la pasividad agresiva convierte un festín del XVIII en poco menos que Twitter. La serie de David Jenkins cuenta con un episodio piloto a cargo del exitoso director de 'Eagle Vs. Shark' (tendremos que hablar de ella ahora que cumple quince años) y tres episodios a cargo de un Nacho Vigalondo que no puede evitar tener su divertido cameo.

'Nuestra bandera significa muerte' es un pasatiempo sin demasiadas pretensiones que solo pretende hacer pasar un buen rato al espectador a través de una historia sencilla y unos personajes con gancho. El gran Rhys Darby comanda una tropa encantadora con su comicidad a pleno rendimento y demuestra que no había nadie mejor para encargarse del caballero pirata en la enésima demostración de que la realidad siempre supera a la ficción.