"Perdí mi admiración". El actor que trabajó con Adrien Brody y recordó por qué no debes conocer a tus ídolos

Conocer a tus ídolos es una experiencia que puede salir o muy bien o muy mal. Puede servir para reafirmar aquello que admirabas o bien para arruinar por completo una imagen que creías inamovible. Y en el mundo del cine, donde la admiración suele nacer de personajes, gestos y películas que nos marcan, ese choque entre expectativas y realidad puede resultar especialmente duro.

Eso es exactamente lo que vivió Pedro Casablanc cuando coincidió con Adrien Brody en 'Manolete' (2007), el biopic sobre el torero dirigido por Menno Meyjes. Una producción que reunió nombres importantes -Brody, Penélope Cruz, Juan Echanove, Santiago Segura- pero que, entre tensiones en el set y un recibimiento frío por parte de público y crítica, terminó convirtiéndose en una experiencia amarga para el actor español, que no solo perdió la admiración por el intérprete de 'El pianista', sino que terminó recordando por qué, a veces, es mejor no conocer a tus referentes.

Conocer a tu ídolo lo cambia todo

La anécdota de Pedro Casablanc surgió durante su participación en el podcast Eh Universo, donde recordó con claridad lo decepcionante que fue trabajar con Brody. "Admiraba mucho a Brody después de El Pianista, que fue lo último que hizo. En cuanto trabajé con él, todo se vino abajo... Perdí mi admiración. Se fue al traste", dijo Casablanc al rememorar el rodaje.

Según cuenta, bastó una simple toma para que la relación profesional se tensara por completo: "Teníamos una toma muy cerrada, donde ambos salíamos en el plano, y él me presionaba constantemente para que no saliera. ¡Mira lo miserable que uno puede llegar a ser!", añadió. "Me presionaba. Literalmente me empujaba para que no saliera en el plano".

Más allá del conflicto entre actores, 'Manolete' tampoco consiguió brillar como producción. Además de narrar la vida del torero, la película exploraba su historia de amor con Lupe Sino, interpretada por Penélope Cruz, e incluía apariciones de Juan Echanove y Santiago Segura. Sin embargo, nada de eso bastó: la cinta terminó siendo un fracaso comercial y crítico, incapaz de hacer justicia al peso histórico y emocional del personaje que retrataba.

Lo curioso es que, pese a la mala experiencia, Casablanc aún llevó consigo el respeto cinéfilo que le tenía a Brody antes del rodaje. Por eso, incluso con el mal sabor de boca, se acercó al actor con el DVD de 'El pianista' para pedirle un autógrafo. "Cuando se lo llevé, ahí empezaron los elogios; lo autografió porque dijo: Bueno, todavía tengo fans", concluye el actor español, dejando claro que la experiencia profesional no siempre elimina la admiración por una obra concreta.

La carrera de Brody, marcada por su histórico Oscar por 'El pianista', continuó avanzando con altibajos. Aquel premio fue el primero de su trayectoria, pero no el último: en 2025 ganó su segundo por 'The Brutalist' (2024), el drama de Brady Corbet sobre László Tóth, un visionario del estilo Bauhaus que llega a Estados Unidos en 1947 y apenas sobrevive hasta que un millonario le encarga una obra monumental.

