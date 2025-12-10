Guillermo del Toro da nuevos detalles sobre su película cancelada de 'La Liga de la Justicia Oscura', y pinta a que hubiese sido un bombazo

En no pocas ocasiones, la carrera de un cineasta se puede evaluar tanto mediante los proyectos de su filmografía que se han llegado a estrenar, como a través de los que nunca llegaron a buen puerto y terminaron cancelándose por las más diversas circunstancias. En el caso de Guillermo del Toro, uno de los que más pesó al fandom de los superhéroes tras sus trabajos con 'Blade' y 'Hellboy', fue 'Justice League Dark'.

La JLD de GDT

En el año 2020, J.J. Abrams estuvo a punto de llevar a la Liga de la Justicia Oscura a la pequeña pantalla en un proyecto que recibió el hachazo durante su desarrollo. Antes que él, Doug Liman intentó hacer lo propio en forma de largometraje en 2015, justo después de que se bajase del barco un del Toro que ha contado en el podcast Happy Sad Confused algún que otro detalle desconocido sobre el proyecto.

Entre las novedades sobre la película fallida del supergrupo de DC encontramos la revelación del actor que el mexicano tenía en mente para interpretar a Deadman y que la cinta iba a tener un cameo de uno de los héroes más icónicos de la Distinguida Competencia.

“Todavía no estaba haciendo el casting. Sabía que quería que Doug Jones fuera Deadman, solo porque físicamente podía llevar el traje, y conocía sus gestos. Me encantaba ese guion, estaba enamorado de él. Pensaba que reunía a todos de manera natural.

La trama tenía un sentido perfecto. Me encantaba cómo se enredaban las cosas. Teníamos al Floronic Man como uno de los villanos. Era genial porque La Cosa del Pantano tenía mucho desarrollo.

Hubo un momento en el que Batman aparecía brevemente. Decían: ‘Necesitamos un avión’, y ‘un amigo mío tiene un avión’, y luego estabas en la oficina de Bruce Wayne. Me habría encantado hacerlo. Ahora, no lo haría”.

Ahora bien, después de su éxito con 'Frankenstein', ¿tiene el bueno de Guillermo intención de resucitar el proyecto? El cineasta ha admitido haber hablado con James Gunn, pero ha lanzado balones fuera y ha optado por echar unas merecidas flores a 'Superman' y celebrar una de las secuencias favoritas —al menos sobre el papel— de su 'Justice League Dark'.

“De vez en cuando le escribo por otra cosa que esté haciendo. Creo que es increíblemente inteligente [y] me encantó Superman. Disfruto mucho la forma en que está viendo el universo. El guion está ahí. Fueron un par de años de desarrollo. Nunca llegamos al arte conceptual. Tenía grandes secuencias. Mi favorita era una persecución con Deadman saltando de un cuerpo a otro”.

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que hubiese sido una adaptación para enmarcar. Nos tendremos que conformar con la versión animada de 2017.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025