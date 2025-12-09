'Five Nights At Freddy's 2' rompe todos los récords en taquilla en uno de los mejores fines de semana del año, pero Disney no se deja vencer tan fácilmente

Después de un puñado de meses donde la taquilla y las salas de cine parecían muertas y enterradas, diciembre les ha dado un balón de oxígeno (que, en el fondo, no arregla nada en el plano general) gracias al estreno de 'Zootrópolis 2' y de 'Five Nights At Freddy's 2', a la espera de que 'Avatar 3' venga a revolucionarlo todo el día 19. De momento, la película basada en el videojuego le ha arrebatado el primer puesto a Disney en medio mundo, batiendo unos cuántos récords por el camino.

Cinco noches en la taquilla

Aunque 'Zootrópolis 2' haya aguantado solo una semana en el top 1 estadounidense, no os dejéis engañar: ha sido un éxito rotundo y, de hecho, ha recaudado ya casi 918 millones de dólares en todo el mundo, y mal tiene que ir la cosa para no convertirse en la película más taquilla del año (a falta de James Cameron). Pero claro: el público de 'Five Nights At Freddy's' no solo es tremendamente joven, sino que, además, necesita ver la película en cuanto sale para evitar spoilers y así poder teorizar en redes: esto ha llevado a que en la taquilla americana haya ido de más a menos, permitiendo que el domingo Disney recuperara su lugar en lo alto del podio, tal como vemos en Box Office Mojo.

La secuela de terror ha hecho 64 millones de dólares en Estados Unidos (110 en todo el mundo), convirtiéndola en el mejor estreno del género en diciembre en toda la historia y superando el récord anterior ('Scream 2', en 1997, con 32,9 millones). Es, además, el segundo mejor estreno de terror del año en la taquilla americana solo por detrás de 'Expediente Warren: El último rito' y el mejor entre las calificadas para mayores de 13 años por encima de 'Predator: Badlands'.

Por si esto fuera poco, se ha alzado como el mejor estreno de la historia en el fin de semana posterior a Acción de Gracias, un puesto que antes tenía 'El último samurai' con 24,2 millones... ¡Y ha llevado a la taquilla a, en general, el mejor fin de semana post-Acción de Gracias de la historia! Es más, incluso ha superado a 'Vaiana 2' como el mejor número 1 histórico de estas fechas tan marcadas allí.

También en España se ha alzado con un récord: el del mejor estreno de Blumhouse de toda la historia de la productora. ¡Y eso que aquí no ha sido la película más taquilla del fin de semana! Por tan solo 40.000 euros, Disney se ha llevado al gato al agua (2,49 millones de euros frente a 2,45 millones), dejando en el tercer puesto a una 'Núremberg' que no deja de sorprender e incluso aumenta su cifra en taquilla, llegando a los 567.000 euros y aguantando perfectamente frente a 'Wicked 2'. Como curiosidad, 'Valor sentimental', una de las favoritas de los Óscar, se ha tenido que conformar con el puesto 8 de taquilla, pero en su caso es una carrera de fondo.

En Estados Unidos, aparte de 'Five Nights At Freddy's 2', también destaca en la taquilla del fin de semana la irrupción en el puesto 4 de 'Jujutsu Kaisen: Execution', que supera los 10 millones de dólares, y de 'Kill Bill: The whole bloody affair', que convence lo suficiente para añadir 3,4 millones a la saca. La semana que viene, a priori, no se estrena absolutamente nada que vaya a perturbar la paz pre-Navidades, pero después James Cameron llegará con el bulldozer dispuesto a, quizá, convertir este año desastroso en uno incluso positivo para las salas. Para entonces, Freddy Fazbear ya estará a punto de cerrar la pizzería por este año dando, una vez más, beneficios contantes y sonantes. Habrá tercera. Vaya que si habrá tercera.

