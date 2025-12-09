Colin Farrell es un sicario en problemas por Europa. Hoy en TV, una de las mejores comedias negras del siglo XXI

Muchas veces los sicarios en el cine han seguido dos modelos. Uno de ellos el marcado por ‘El silencio de un hombre’, sirviendo su soledad como vehículo de estudio existencial, y otro un poco más lúdico y con tendencia al canallismo. Luego están películas como ‘Escondidos en Brujas’ que lo llevan a terrenos fabulosos y complejos.

Un cárcel con historia

Porque aunque se trate de una comedia negra del más alto nivel, la película de Martin McDonagh entra en una serie de terrenos bastante peliagudos de manera certera. Con unos Colin Farrell y Brendan Gleeson excelentes, esta imprescindible joya se puede ver hoy en televisión a través de Veo7 a partir de las 22 horas de la noche.

Ray es obligado a viajar con Ken a Brujas, una ciudad histórica belga que desconocía y que sólo le transmite pereza y hartazgo. Pero no le queda otra que quedarse ahí, después de que un encargo mal ejecutado le haya marcado como objetivo, siendo obligado por su jefe a esconderse en el país hasta que se pueda resolver su situación.

McDonagh hace aquí una fabulosa transición de su dramaturgia teatral hacia las particularidades del cine, manteniendo esa habilidad para los diálogos cargados de amargura y capacidad de abrir en canal las penurias humanas. Siempre cayendo de pie intentando hacer humor incómodo, incluso cuando intenta pisar algunas líneas políticamente incorrectas.

La elegancia con la que la cámara captura a unos actores inspiradísimos además de dirigidos brillantísimamente hace de ‘Escondidos en Brujas’ algo esplendido que vende los aspectos más oscuros de su historia. Los callejones y canales cargados de historia se vuelven casi una cárcel bressoniana para sus protagonistas.

Farrell consiguió aquí un rol para redefinir por completo una carrera de estrella inestable y llena de dudas para buena parte del público. Su manera de defender un personaje difícil, antipático por muchos momentos, consigue que aterrice el retrato depresivo pero cercano que McDonagh pretende con esta historia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores comedias de la historia