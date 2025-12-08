"Es brillante de la hostia". Ben Stiller, Matt Reeves y medio Hollywood sale en defensa de Paul Dano tras la faltada de Quentin Tarantino

Con el paso de los años, Quentin Tarantino está pasando de ser uno de los mejores cineastas de la industria hollywoodiense a ese señor que te coge del brazo y te dice: "Mira, te comento". Pero ni siquiera su estatus y su prestigio están consiguiendo que su última bocachanclada —porque, siendo honestos, no puede definirse de otro modo— esté siendo rebatida por no pocos nombres relevantes de la industria.

El pueblo, con Dano

Por si no te has enterado de la polémica, hace unos días, Tarantino cargó contra el actor y director Paul Dano en el podcast de Breat Eston Ellis, catalogándole, entre otras cosas, como "El actor más flojo del sindicato de actores de Estados Unidos"; palabras a las que ha respondido, entre otros, el cineasta Matt Reeves, quien trabajó con Dano en su fantástica 'The Batman'.

En un post en su cuenta de X, Reeves aseguró que "Paul Dano es un actor increíble, y una persona increíble"; halagos a los que se han sumado los de Mattson Tomlin, guionista de 'The Batman Part II', que ha echado flores así, y también en X, a Dano:

"Estoy encantado de ver a tanta gente apoyando a Paul Dano esta semana. No sólo es un actor increíble, sino un director asombroso que exuda un control y una empatía tremendos. Echad un ojo a WILDLIFE si no la habéis visto aún".

Otros de los actores y actrices que se han unido a las alabanzas son Simu Liu, quien ha publicado un escueto pero contundente "No sé, tío, creo que Paul Dano es un actor increíble"; Reese Witherspoon, que ha descrito al intérprete como "un actor increíblemente versátil y talentoso" o Ben Stiller, que ha dicho de su compañero de profesión es "brillante de la hostia". Palabras mucho más contenidas que las de Josh Gad, que ha ido aún más lejos con las reverencias:

"No estoy seguro de quién necesita escuchar esto, pero Paul Dano es uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Punto".

Ahora sólo queda saber qué ha llevado a Tarantino a vomitar tanta bilis sobre Dano. ¿Habrá habido algún desplante del actor durante un proceso de casting o, por el contrario, tendrá que ver con lo que ha sugerido el usuario de X Ali Alkhatib en un post que responde al de Simu Liu mencionado con anterioridad, y que reza lo siguiente?:

"Esto no va sobre la interpretación de Paul Dano; Dano participó en una recogida de fondos para los palestinos y Tarantino es sionista. No hay debate sobre el mérito de Dano como actor; Tarantino está proyectando su odio por los compromisos políticos de Dano contra el genocidio".

Que cada uno saque sus propias conclusiones.

