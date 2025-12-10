Antes de 'Hannibal', su creador fracasó con una serie de culto cancelada demasiado pronto. Ahora quiere hacer la temporada 3

Puede, casi sin temor a equivocarme, que para gran parte de los seriéfilos de la década de los dosmiles, la cancelación de 'Criando malvas' (Pushing Daisies) sea de las más dolorosas de la época. Una serie estupenda que fue cancelada demasiado pronto y siempre acaba protagonizando listados de series acabadas antes de tiempo.

Algo que prácticamente la convierte en una de las grandes series de culto del siglo XXI. Una serie que tiene planes de regreso porque parece que más de quince años después del final tras dos temporadas y tan solo 22 episodios, su creador, Bryan Fuller, está preparando una temporada 3.

Criando series

Así lo ha reconocido hablando para The Mary Sue. En lo que promociona su nueva película, 'Dust Bunny' —protagonizada por Mads Mikkelsen, con quien trabajó durante temporadas en 'Hannibal'—, Fuller aseguró que ya tienen la presentación y que «todo el reparto quiere volver. Y tenemos una historia entera. Vamos a intentar hacer otra temporada este año.»

No es la primera vez que Fuller le da vueltas a un posible regreso de 'Criando malvas'. En más de una ocasión el guionista ha ido soltando pistas sobre cómo hubiera continuado la serie. De hecho, hace cinco años durante el confinamiento, el reparto se puso a revisionar la serie y a especular sobre ello.

Emitida entre 2007 y 2009, 'Criando malvas' seguía a un repostero (Lee Pace) que tiene la habilidad especial de revivir a los muertos al tocarlos. Una habilidad que será descubierta por un detective privado y decidirá colaborar con él para resolver crímenes y sacarse un dinero.

Junto a Pace como Ned, la serie contaba en su reparto con Anna Friel como Chuck, Kristin Chenoweth como Olive Snook, Chi McBride como Emerson Cod, Swoosie Kurtz como Lili Charles y Ellen Greene como Vivian Charles.

Estilísticamente, la serie estaba adelantada a su tiempo, con una estética que no se parecía a nada que había en televisión. Algo que atrajo mucho más a la crítica que al público. Si bien fue el mejor estreno de ABC ese año, poco a poco las audiencias se fueron desinflando. Entre eso y la crisis de guionistas de 2007/2008 la primera temporada quedó truncada en tan solo 9 episodios. Aún así, la segunda salió adelante, aunque ya en plena emisión se confirmó su cancelación.

