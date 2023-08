Cuando Mads Mikkelsen fue actor de cine porno y "no tenía ni idea de lo que pasaba allí": 20 años de la estupenda película que el protagonista de 'Hannibal' hizo en España

El actor danés Mads Mikkelsen es toda una estrella mundial desde hace varios años, estando seguramente la génesis de todo ello en el villano al que interpretó en 'Casino Royale', aunque un par de años antes ya había tenido un papel destacado en 'El rey Arturo'. Sin embargo, su carrera delante de las cámaras comenzó en 1996 y justo antes de su salto a Hollywood rodó una estupenda película en España que actualmente celebra el 20 aniversario de su estreno. Me refiero a 'Torremolinos 73'.

Dirigida por Pablo Berger, 'Torremolinos 73' cuenta la historia de un matrimonio que está pasando por una mala racha durante los últimos años del franquismo. Agobiados por la escasez de dinero, deciden aceptar una peculiar oferta para grabar vídeos eróticos para una enciclopedia sobre la reproducción en el mundo que se pondrá a la venta únicamente en los países escandinavos. A 50.000 pesetas por vídeo, todo parece ir sobre ruedas, pero las cosas no tardarán en complicarse.

El grueso del reparto de 'Torremolinos 73' es español, con Javier Cámara y Candela Peña dando vida a los dos grandes protagonistas de la función, pero Berger consiguió que su ópera prima fuese una coproducción con Dinamarca. De ahí la presencia en el reparto de Mikkelsen, pero también la de Thomas Bo Larsen, actor con el protagonista de 'Hannibal' colaboró de nuevo años después en las aclamadas 'La caza' y 'Otra ronda', y que a finales de los 90 fue uno de los protagonistas de la genial 'Celebración', por lo que no era precisamente un desconocido.

"Pasaron cosas un poco surrealistas"

Ambos no hacen acto de presencia hasta ya bien avanzada la película, con Mikkelsen interpretando a un actor porno que visita España para rodar una curiosa cinta con influencia del cine de Ingmar Bergman. El propio actor recordaba años después en Sensacine que "fue una locura. No tenía ni idea de lo que pasaba allí. Sé que se ambientaba en los años 70 y que yo interpretaba a una estrella del porno danesa que llegaba allí", ya que según él "estaba muy mal organizado, pero había una actriz preciosa y me gustó el producto".

No fue la única vez que Mikkelsen ha hablado de su experiencia en España, pues a Escritor en Islandia le comentó que "pasaron cosas un poco surrealistas. Éramos cinco actores daneses que representábamos a una compañía de películas porno escandinava. El caso es que nadie en la película hablaba inglés y nosotros tampoco español. Así que te puedes imaginar. Un día, hasta se olvidaron de nosotros. Estábamos en la playa, con los bañadores puestos, y de repente, nos dimos cuenta de que se habían largado. Y nosotros no sabíamos qué hacer. Sin embargo, acabó bien. A pesar de que no nos entendíamos, había buena energía en el ambiente. Los españoles son gente amable y divertida", mientras que en Vulture destacaba lo siguiente:

No sé lo que pasó. Nadie hablaba inglés en el set. Una vez me olvidaron en la playa, todo el equipo. Llevaba el pelo rubio, lentillas azules y un Speedo de los 70 con una capa que te pones cuando eres el Sr. Muerte. No tenía teléfono, ni dinero, y todo el mundo se fue. Yo estaba como, ¿Qué está pasando? ¡Vuelve! El director, llegó a casa con el 50% de la película que rodó - el resto no lo hizo. Siempre se quedaba sin tiempo. Yo pensaba que no había manera de que pudiera hacer una película de esto. Pero cuando la vi, era dulce y divertida. Quiero decir, puedo ver un montón de cosas que faltan, pero tiene un buen tono.

'Torremolinos 73' se estrenó finalmente en el Festival de Málaga de 2003, donde recibió cuatro galardones -mejor película, mejor dirección, mejor interpretación masculina para Cámara y mejor interpretación femenina para Peña-. Poco después llegaba a los cines españoles, donde tuvo una buena acogida, ya que recaudó 1,8 millones de euros. Fuera de nuestro país no funcionó tan bien -aunque llegó a hacerse un remake chino-, aunque sí que tuvo críticas bastante positivas en Francia, algo que seguramente fue clave para que los siguientes largometrajes de Berger -'Blancanieves' y 'Abracadabra'- fuesen coproducciones con dicho país.

Por mi parte, vi 'Torremolinos 73' poco después de su llegada a los cines y hace bien poco quise recuperarla para ver si había cambiado mi opinión hacia ella. Pese a que quizá le vendría bien un poco más de metraje -su duración no llega ni a 90 minutos- para profundizar en ciertos temas, lo cierto es que funciona bastante bien, en especial todo lo referente al planteamiento y cómo el matrimonio formado por Cámara y Peña acaban haciendo vídeos para adultos.

Luego quizá se quiere jugar con demasiados conceptos -el fuerte deseo de ella por ser madre o las aspiraciones como director de él- y se pasa por encima de algunos temas de forma apresurada, pero sigue siendo entretenida en todo momento y hay una ternura con la que Berger maneja situaciones complicadas para que lo que parecía una comedia pura y dura acabe teniendo un cierto halo trágico que le da una energía diferente.

En lo referente a la participación de Mikkelsen, no deja de ser curioso verle con las pintas que luce su Magnus o, pese a lo evidente que resulta que no tiene ni idea del idioma, las pocas palabras que dice en español en sus apariciones. Y a los amantes del morbo quizá les interese salir que sale completamente desnudo en 'Torremolinos 73', algo lógico dada las particularidades del personaje que interpreta.

Si os apetece echar un ojo a 'Torremolinos 73', la tenéis disponible en streaming dentro del catálogo de Movistar+. Por desgracia, nunca llegó a editarse en blu-ray y el dvd que se puso a la venta meses después de su llegada a los cines lleva años descatalogado.

En Espinof | Las 27 mejores comedias de la historia del cine y dónde las puedes ver en streaming