"Sería un desastre". James Cameron desea con todas sus fuerzas que Netflix no compre Warner Bros., y tiene todo el sentido del mundo

James Cameron puede caerte mejor o peor, pero hay que celebrar que, cada vez que abre la boca, suele hacer que suba el pan sin importarle lo más mínimo las consecuencias —cosas de tener una edad y poder mirar desde un merecido púlpito al resto de mortales hollywoodienses—. ¿A quién le ha tocado pillar cacho esta vez con sus últimas declaraciones? Pues nada más y nada menos que a Netflix y, más concretamente, a su mandamás Ted Sarandos.

En su línea

Durante una conversación con Matt Belloni —sí, el del cameo en 'The Studio'— en 'The Town', Cameron ha deseado con fuerza que Paramount termine haciéndose con Warner Bros. después de que la compañía haya abierto su opción a venta. El motivo es que, de hacer lo propio Netflix, muchas producciones se quedarían condenadas a reproducirse en la pequeña pantalla.

"Creo que Paramount es la mejor opción. Netflix sería un desastre. Lo siento, Ted, pero joder. Sarandos ha dicho públicamente que las películas en salas están muertas. 'La exhibición en cines está muerta'. Abro y cierro comillas”.

A estas palabras, Belloni subrayó que Sarandos ha prometido que, de adquirir Warner, abrazarán la ventana de exhibición tradicional y llevarán sus títulos a salas. Cameron, por supuesto, no las tiene todas consigo.

"Es un cebo para ingenuos. 'Pondremos la película en cines una semana o diez días. Cumpliremos los requisitos para los Oscar'. Mira, creo que eso es algo podrido hasta la médula. Una película debe hacerse como una película para las salas, y los Premios de la Academia no significan nada para mí si no son sinóinimo de cine. Creo que se han desvirtuado, y me parece horrible".

Ahora bien, ¿debería Netflix poder competir en los Oscars? El bueno de James tiene claro cómo debería funcionar esto.

"Deberían poder competir si estrenan la película de forma significativa en 2.000 salas durante un mes".

Soy el primero que ha criticado a James Cameron y a su colega Ridley Scott por pasarse con los exabruptos y el tono canallita de sus discursos, pero hay que reconocer que, en esta ocasión, el padre de sagas como 'Terminator' o 'Avatar' tiene más razón que un santo.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



