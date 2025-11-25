HOY SE HABLA DE

"Sería un desastre". James Cameron desea con todas sus fuerzas que Netflix no compre Warner Bros., y tiene todo el sentido del mundo

James Cameron es el rey del mundo... y de poner los puntos sobre las íes

Captura De Pantalla 2025 11 25 A Las 13 14 08
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
James Cameron puede caerte mejor o peor, pero hay que celebrar que, cada vez que abre la boca, suele hacer que suba el pan sin importarle lo más mínimo las consecuencias —cosas de tener una edad y poder mirar desde un merecido púlpito al resto de mortales hollywoodienses—. ¿A quién le ha tocado pillar cacho esta vez con sus últimas declaraciones? Pues nada más y nada menos que a Netflix y, más concretamente, a su mandamás Ted Sarandos.

En su línea

Durante una conversación con Matt Belloni —sí, el del cameo en 'The Studio'— en 'The Town', Cameron ha deseado con fuerza que Paramount termine haciéndose con Warner Bros. después de que la compañía haya abierto su opción a venta. El motivo es que, de hacer lo propio Netflix, muchas producciones se quedarían condenadas a reproducirse en la pequeña pantalla. 

"Creo que Paramount es la mejor opción. Netflix sería un desastre. Lo siento, Ted, pero joder. Sarandos ha dicho públicamente que las películas en salas están muertas. 'La exhibición en cines está muerta'. Abro y cierro comillas”.
James Cameron ha dirigido tres veces la película más cara de la historia. Ninguna de ellas es de la saga 'Avatar'
En Espinof
James Cameron ha dirigido tres veces la película más cara de la historia. Ninguna de ellas es de la saga 'Avatar'

A estas palabras, Belloni subrayó que Sarandos ha prometido que, de adquirir Warner, abrazarán la ventana de exhibición tradicional y llevarán sus títulos a salas. Cameron, por supuesto, no las tiene todas consigo.

"Es un cebo para ingenuos. 'Pondremos la película en cines una semana o diez días. Cumpliremos los requisitos para los Oscar'. Mira, creo que eso es algo podrido hasta la médula. Una película debe hacerse como una película para las salas, y los Premios de la Academia no significan nada para mí si no son sinóinimo de cine. Creo que se han desvirtuado, y me parece horrible".

Ahora bien, ¿debería Netflix poder competir en los Oscars? El bueno de James tiene claro cómo debería funcionar esto.

"Deberían poder competir si estrenan la película de forma significativa en 2.000 salas durante un mes".

Soy el primero que ha criticado a James Cameron y a su colega Ridley Scott por pasarse con los exabruptos y el tono canallita de sus discursos, pero hay que reconocer que, en esta ocasión, el padre de sagas como 'Terminator' o 'Avatar' tiene más razón que un santo

Ver 6 comentarios

