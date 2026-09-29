Sylvester Stallone reacciona a su biopic 'Yo soy Rocky': "¡Todavía no estoy muerto!"

Convertir la propia vida en una película mientras todavía se está escribiendo parte de ella tiene, como mínimo, un punto extraño. Y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Sylvester Stallone con 'Yo soy Rocky', el biopic que recrea los complicados orígenes de la película que lanzó al actor al estrellato en 1976.

La cinta, dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito como un joven Stallone, se centra en el proceso de creación y producción de 'Rocky', cuando el intérprete trataba de sacar adelante un proyecto que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos del cine estadounidense.

Durante una conversación celebrada en 92NY con motivo de la promoción de sus memorias, 'The Steps', el actor ha reconocido que su primera reacción ante el proyecto fue de cierta incredulidad, según recoge The Hollywood Reporter: "Estaba un poco dividido porque pensaba: 'Todavía no estoy muerto. ¿No nos estamos adelantando un poco?'"

Sin embargo, hubo algo que terminó cambiando su percepción: ver a Ippolito interpretándolo. "Vi un vídeo de este chico y, al principio, pensé que era yo. Había un par de planos en los que realmente lo parecía. Fui con mi hija y le dije: 'Esto es increíble'", ha recordado.

Stallone ha dejado claro, además, que no ha participado directamente en la película: "No tengo nada que ver con ella". El actor ha explicado que optó por mantenerse al margen y simplemente observar el resultado. Sí llegó a hablar con Ippolito para ofrecerle ayuda si necesitaba resolver alguna duda sobre su personaje.

La experiencia también le permitió verse a sí mismo desde fuera. "Pensé: '¿Yo hablo así?' Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo", ha bromeado Stallone sobre la interpretación del joven actor.

Su espina clavada

Durante el encuentro, la estrella de 'Rocky' también ha hablado de una de las películas de la saga que más le sigue dando vueltas: 'Rocky V'. Stallone ha revelado que intenta convencer a Amazon para poder realizar un nuevo montaje de la película de 1990, a la que ha definido como "una espina clavada".

"Me molesta muchísimo porque sé que levanté el pie del acelerador", ha reconocido. El actor considera que debería haber dirigido personalmente aquella entrega y haber prestado más atención a no intentar "quedar bien con el público". Eso sí, si finalmente consigue recortarla, tampoco promete milagros: "No va a ser genial. Será aceptable".

'Rocky V'

Stallone también ha reflexionado sobre cómo sería intentar abrirse camino en Hollywood en la actualidad. Su conclusión es que el panorama ha cambiado radicalmente: "Es una ideología completamente diferente. No creo que pudiera hacerlo. Es una mentalidad totalmente distinta".

En ese sentido, ha puesto puso como ejemplo 'El padrino'. Según ha explicado, una película así difícilmente podría hacerse hoy de la misma manera porque las películas están profundamente condicionadas por el contexto social, cultural y artístico de la época en la que se ruedan.

Mientras 'Yo soy Rocky' recupera precisamente uno de esos momentos irrepetibles de Hollywood, Stallone sigue revisitando su propio legado desde una posición bastante particular: la de protagonista de una historia que ahora otros se encargan de contar.

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