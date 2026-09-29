'Futurama' acaba de terminar por cuarta vez, y Matt Groening ya se lo toma a choteo. "No pueden enterrarnos. Nos levantaremos de nuevo"

Muchos no se han enterado de que 'Futurama' había vuelto, así que no sufrirán mucho con su final. Su cuarto final, para ser más exacto, y su sexto episodio planteado como tal. La serie terminó originalmente en 2003, se hicieron cuatro películas, volvió en Comedy Central en 2008 antes de morir en 2013 y finalmente volvió a Hulu en 2023 antes de fallecer del todo ahora. Bueno, más o menos, porque ya tienen su resurrección pactada en 2027 con tres especiales. El futuro nunca terminará.

Bésame mi brillante muerte metálica

Matt Groening, desde luego, ya se lo toma a choteo. Al fin y al cabo, además de estos cuatro episodios finales, escribieron otros dos cuando no sabían si Comedy Central y Hulu les renovarían, lo que eleva el número de posibles finales de 'Futurama' a seis. Y habrá más. "Nos pueden poner en un ataúd. Pueden poner la tapa, pero no pueden enterrarnos. Nos levantaremos de nuevo. Supongo que no estoy muy preocupado", le ha confesado Groening a Variety. Y con razón.

Al fin y al cabo, más allá de las posibles continuaciones en otros canales, hay ya tres especiales extra-largos, casi como películas, que, se supone, contarán secretos que llevan en la serie desde el principio. "La cosa de '¿Futurama está terminando?'. Bueno, hemos terminado muchas veces antes. Hacemos una broma en el final de temporada sobre ello, que está redundante y fatalísticamente titulado". Si tienes curiosidad, se llama 'Final definitivo: La última conclusión' y vuelve a la infancia de Fry.

Creo que estos días tenemos la actitud de silbar en el cementerio, porque hemos estado en esta situación muchas veces antes. Tenemos muchas historias por contar. Los animadores, los actores y los guionistas querrían hacer más historias, y ya veremos. Nunca se sabe.

Al fin y al cabo, se han vuelto unos expertos en terminar: "Cuando estábamos escribiendo este final de temporada, desde nuestro punto de vista, podría haber sido el final de la serie, y esa es una situación en la que hemos estado probablemente más que ninguna otra serie de la historia. Este episodio es nuestro sexto final, en el sentido de que lo escribimos como tal, y ahora estamos trabajando en el séptimo. Me parece que nos hemos vuelto muy buenos haciéndolos", contó en el podcast The Making Of.

Todo son risas, pero la serie tiene ya 28 años, y es posible que en algún momento decidan que la broma ya estaría. Es obvio que no tiene la calidad de sus inicios (yo diría que lleva mucho tiempo viviendo de las rentas de sus 4 primeras temporadas) y no queda claro que la audiencia acompañe. Y entonces, ¿qué? "Si no pasa, haremos otra cosa. Me encanta el grupo de personas que trabaja en esto, es una gozada trabajar juntos. De hecho el reparto, el estudio de la animación y muchos de los guionistas de 'Futurama' también trabajaron en '(Des)encanto'".

¡Ah! Si eres una de las personas que añora '(Des)encanto', que alguna habrá, creo que definitivamente necesitas ver esta temporada, con el único crossover de la historia entre Disney+ y Netflix. Hubo negociaciones al respecto, claro: nadie besó el culo metálico de nadie.

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