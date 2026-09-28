Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en octubre de 2026. De la nueva película de una de las mayores estrellas del cine al regreso de una de las mejores series de la plataforma

Queda bien poquito para que tengamos que dejar atrás septiembre, por lo que va siendo hora de hacer el repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en octubre de 2026. En esta ocasión hasta me ha costado tener que dejar algunos títulos fuera, por lo que promete ser un mes repleto de lanzamientos muy llamativos.

'Al este del Edén'

La novela de John Steinbeck ya sirvió hace más de 70 años como base para una emblemática película de James Dean. Ahora regresa con una nueva versión en forma de miniserie que cuenta con el gran aliciente de la presencia en su estimulante reparto de Florence Pugh.

Estreno el 1 de octubre de 2026

'Animales'

Ben Affleck parece que está muy a gusto en Netflix, pues hace unos meses ya estrenó 'El botín' y ahora vuelve con un thriller que coescribe, dirige y protagoniza. Gillian Anderson, Kerry Washington y Steven Yeun le acompañan al frente del reparto de cómo secuestran al candidato a alcalde de los Ángeles y no tienen el dinero suficiente para pagar el rescate por haberlo invertido en su campaña política.

Estreno el 9 de octubre de 2026

'La diplomática', temporada 4

Este thriller liderado por Keri Russell nunca ha tenido audiencias enormes, pero sí una gran consistencia siendo una de las mejores series en emisión de Netflix. Además, cada año llega una nueva temporada y ahora toca descubrir qué hará Kate con todo lo que descubrió al final de la tercera entrega...

Estreno el 15 de octubre de 2026

'Lo dejamos acá'

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan esta película argentina de suspense sobre un psicoanalista que ha perdido la fe en los métodos habituales, lo que le lleva a sobrepasarse con sus pacientes. Lo curioso es que parece que funciona, pero la cosa se complica cuando llega a la consulta un escritor con bloqueo creativo.

Estreno el 16 de octubre de 2026

'Lupin', temporada 4

Más de tres años hemos tenido que esperar los fans de este simpático thriller liderado por Omar Sy para poder ver los nuevos capítulos. La buena noticia es que va a ser la más larga hasta ahora, aunque eso solamente suponga que en esta ocasión va a constar de 8 episodios.

Estreno el 23 de octubre de 2026

'Grande de España'

Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany están detrás de esta comedia satírica en formato miniserie de 6 episodios y con Antonio de la Torre al frente del reparto. Cuenta la historia de un marqués arruinado que aspira a ser nombrado Grande de España y que idea una única salida para salir del paso: vender su palacete familiar situado en Madrid.

Estreno el 23 de octubre de 2026

'Colisión'

Daniel Sánchez Arévalo nos demostró hace unos meses que seguía en forma con la notable 'Rondallas', por lo que esperemos que sigue igual de inspirado en este thriller de atracos protagonizado por Laia Costa, Luis Zahera y Karra Elejalde. Cuenta la historia de cómo se complica un robo a un banco de Madrid en plena crisis económica.

Estreno el 30 de octubre de 2026

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