Phil Tippett, supervisor de efectos visuales de una de las mejores cintas de ficción de los 90, confirma la razón de un gran fracaso en taquilla: "Solo ganamos 15 millones"

El hablar del cine de los noventas es entrar en una discusión en la que podemos debatir si el género estrella de la temporada fueron los thrillers psicológicos o las aventuras de ciencia ficción, de las que muchas de aquella década quedaron para la posteridad como referentes del cine que nos mostraba monstruos de otro mundo que, pese a su estatus actual como obras de arte, pasaron por un atropellado camino en la taquilla.

Justamente eso es lo que sucedió con 'Starship Troopers' ('Las brigadas del espacio' en España), una cinta dirigida por Paul Verhoeven en 1997, que se convirtió con el tiempo en una película de culto gracias a su sátira sobre el fascismo y sus efectos visuales innovadores; pero que ni eso le bastó para ser considerada como un fracaso comercial.

En una entrevista para conmemorar el aniversario de la cinta, Tippett recordó la llamada que recibió del productor Jon Davison el fin de semana del estreno: "Jon Davison me llamó el fin de semana del estreno y me dijo: "Fracasamos". Me dijo: "Solo ganamos 15 millones de dólares". Le preguntamos: "¿Qué crees que pasó?"

Y la culpa fue... de Mr. Bean

Bueno, en parte, porque resulta que la clasificación de 'Starship Troopers' fue determinante: al ser calificada como una cinta R, exigía que los menores estuvieran acompañados por un adulto para poder verla, una barrera que redujo el número de boletos vendidos entre el público más joven, que era precisamente el que más interés tenía en la historia de soldados contra insectos alienígenas.

Lo más curioso llegó cuando se comparó la recaudación de la cinta de Verhoeven con otro estreno el mismo fin de semana: 'Mr. Bean', que terminó siendo la película más taquillera de esos días, ¿la razón? Fácil: Tippett y el director llegaron a la conclusión de que los niños compraban boletos para la película de Rowan Atkinson, pero después se colaban a las salas donde proyectaban 'Starship Troopers'.

Con un presupuesto de 105 millones de dólares, la película recaudó finalmente 54 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que la convirtió en un resultado decepcionante para los estándares de Hollywood de la época, a diferencia de los 232 millones de Mr. Bean.

Con el paso de los años, 'Starship Troopers' reescribió su propia historia: el video casero, el DVD y después las plataformas digitales le dieron la segunda vida que el cine no le concedió, consolidándola como una referencia obligada del cine de ciencia ficción de los noventa para confirmar así que su público correcto sí estaba en los cines, pero que su dinero terminaba en la sala equivocada.

Fotos de Filmaffinity

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