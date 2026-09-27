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La nueva trilogía de 'Star Wars' ya tiene director: un viejo conocido de la saga que firmó uno de los grandes éxitos del Universo Marvel

Tras arrasar con 'Spider-Man: No Way Home' y crear 'Tripulación perdida', Jon Watts regresa a 'Star Wars' para continuar la saga de los Skywalker

Star Wars Daisy Ridley Quiere Volver Como Rey
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Víctor López G.

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A pesar de que 'Starfighter', el próximo largometraje de la franquicia que llegará a nuestras salas de cine en 2027, invita al optimismo y a mantener las expectativas a niveles más que decentes, hay que reconocer que la saga 'Star Wars' no pasa por su mejor momento. No obstante, pese a patinazos artísticos y comerciales como 'The Mandalorian & Grogu', la gente de Disney se niega a dejar reposar a una de sus gallinas de los huevos de oro.

Apostando sobre seguro

Junto a otros proyectos que ya se vislumbran en un horizonte más o menos lejano, una de las apuestas más firmes de Lucasfilm se encuentra en una nueva trilogía escrita por Simon Kinberg —creador de 'Rebels' y guionista de algunas de las peores películas de los 'X-Men'— que, a priori, continuará exprimiendo a unos Skywalker que bien merecen un merecido descanso.

Pues bien, con los Episodios X, XI y XII perfilados sobre el papel, la décima película numerada de 'Star Wars' acaba de encontrar a su director. Este no será otro que Jon Watts, responsable de las tres primeras aventuras de 'Spider-Man' protagonizadas de Tom Holland y cocreador de la serie 'Star Wars: Tripulación perdida', estrenada en Disney+ en 2024 con una recepción más que decente por parte de público y crítica. 

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En lo que respecta al argumento del nuevo tríptico galáctico, The Hollywood Reporter apunta a que actuará como el siguiente capítulo de la saga Skywalker, con relatos que narrarán las historias de de varias generaciones de la familia de Luke. Por supuesto, no hay más detalles sobre una producción que, como era de esperar, se está tratando con el mayor de los secretismos, aunque se espera que la Rey de Daisy Ridley haga acto de presencia. 

Parece ser que fuentes relacionadas con el proyecto han confirmado que el Episodio X aún sigue en desarrollo y aún no ha recibido luz verde por parte de Disney. Obviamente, salvo sorpresa, es cuestión de tiempo que la nueva trilogía se ponga en marcha de forma oficial; por el momento, tendremos que esperar hasta el 27 de mayo de 2027 para volver a surcar la galaxia junto a Ryan Gosling en 'Star Wars: Starfighter'.  

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