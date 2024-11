'Star Wars' tendrá una nueva trilogía y estará creada por un viejo conocido de la saga

¿Cuántos proyectos de películas tenemos pendientes en la saga 'Star Wars'? Contad, contad: la película de Taika Waititi, 'The Mandalorian & Grogu', 'Dawn of the Jedi' (de James Mangold), una sobre la Nueva República dirigida por Dave Filoni, otra sobre la Nueva Orden Jedi de Sharmeen Obaid-Chinoy, el spin-off de Lando Calrissian... Y eso por no hablar de las series de televisión. Vamos, que tenemos décadas de saga galáctica si se ponen a ello. De hecho, aún han añadido una nueva trilogía. Que el ritmo no pare.

Más guerras y más galaxias

Según informa Deadline, esta nueva trilogía estará creada por Simon Kinberg, a quien conoceréis por la saga 'X-Men' (guionizó 'La decisión final', 'Días del futuro pasado', 'Apocalipsis' y 'Fénix Oscura'), 'Sr y Sra Smith', 'Marte' (por la que fue nominado al Óscar) o la terrible 'Los cuatro fantásticos' de Josh Trank. Ahora volverá a ponerse tras las cámaras -aunque, a priori, no como director- de tres películas cuyo argumento aún no sabemos.

De momento, la web defiende que serán los episodios 10 al 12 de la saga Skywalker y continuará la historia, pero otros insiders dicen saber que será una nueva saga. Vamos, que nadie sabe nada, pero a la fuerza alguien acertará. Kinberg, por cierto, ya ha participado antes en la saga, tanto como co-creador de 'Star Wars Rebels' como consultor en 'El despertar de la Fuerza'. Algo sabe de los Jedi y sus matices.

El anuncio de esta trilogía no puede llegar en un momento más vital para 'Star Wars', que el 4 de diciembre estrenará 'Tripulación perdida' en Disney+ y tiene aún por estrenar las continuaciones de 'Andor', 'The Mandalorian' y 'Ahsoka'. ¿Llegará pronto una gigantesca actualización para que estemos al día de lo que está cancelado y lo que -a priori- continúa en pie, sable láser en mano?

En Espinof | La película de 'Star Wars' que siempre recomiendo es la que me hace creer que Disney puede hacer algo diferente con la saga

En Espinof | Las mejores películas de 2024