La película de 'Star Wars' que siempre recomiendo es la que me hace creer que Disney puede hacer algo diferente con la saga

No creo que quede demasiado para bajarme del barco de 'Star Wars'. Las primeras dos trilogías me gustan mucho, pero la última, y alguna que otra serie como 'El libro de Boba Fett', han conseguido que termine un poco cansado del universo expandido de Disney y no hace otra cosa que intentar encandilar a los fans más nostálgicos; aunque en mi caso no es así.

'Rogue One: Una historia de Star Wars'

Disney se sirve mucho de la nostalgia, y es por ello que estamos viendo series como 'Obi-Wan Kenobi' o 'Ahsoka'. Pero es en 'Rogue One: Una historia de Star Wars' (11,24 euros) donde vi un mayor sentido a volver a lo que le había funcionado bien. Está claro que es una película con cosas positivas y otras negativas, pero al menos sentí que intentaba ser diferente, un producto arraigado a los orígenes de la saga pero alejada de lo que estábamos viendo en ese momento.

¿'Rogue One' tiene una historia interesante? Sí y no. Sinceramente, no creo que fuese necesaria, pero sí veo un planteamiento justo a algo que se desconocía hasta ese momento. Volver a ver a Carrie Fisher, aunque sea mediante Inteligencia Artificial, y a Darth Vader es algo que funciona en 'Star Wars', pero también que el foco de la historia se desarrolle en personajes no conocidos. Importantes, pero que nadie recuerda o menciona.

El guion le hace un flaco favor a los personajes y viceversa. Me gusta el elenco de actores y actrices, pero ni parecen encajar ni consiguen despegar, o al menos no todos. Pero en su conjunto, la apuesta de Disney por crear algo menos convencional es una espinita que tengo desde el estreno de la película, y aunque ha intentado desarrollar otras historias —como en 'Han Solo: Una historia de Star Wars'—, siento que sigue manteniéndose en la línea fan service sin "arriesgarse" con algo diferente.

'Rogue One' es la película de 'Star Wars' que siempre recomiendo por el trasfondo de sus personajes y lo que significan sus acciones en la saga. Por la creencia de que Disney puede hacer algo más y por un tramo final que me lleva directamente a las sensaciones del 'Episodio IV: Una nueva esperanza'. A estas alturas, muchos ya la habréis visto, pero si no lo habéis hecho, os la recomiendo.

