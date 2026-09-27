Mientras esperamos 'Al filo del mañana 2', el remake del éxito de taquilla de ciencia ficción protagonizado por Tom Cruise ya tiene tráiler

Tom Cruise regresa dentro de unos días a los cines con 'Digger', su primera colaboración con el mexicano Alejandro González Iñárritu que ya veremos si le sirve para lograr su primer Óscar como actor. Eso sí, el proyecto suyo que muchos llevamos esperando más de una década es 'Al filo del mañana 2', pero todo cada vez parece más probable que nunca llegará a hacerse.

Todos los detalles sobre 'All You Need is Kill'

Estrenada en 2014, 'Al filo del mañana' está considerada como una de las mejores y más entretenidas películas de ciencia ficción de lo que llevamos de siglo XXI, pero sí que no era una obra completamente original, ya que se trataba de la adaptación de un libro de Hiroshi Sakurazaka. Esa novela ha sido ahora también la base para una nueva adaptación cinematográfica en forma de anime.

Titulada 'All You Need is Kill', su presentación en España tuvo lugar donde el Festival de Sitges del año pasado, pero luego no ha tenido aún distribución comercial en nuestro país, mientras que en Sudamérica sí que han podido verla ya en pantalla grande bajo el título de 'Solo necesitas matar'.

Eso sí, quien no espere una película idéntica a 'Al filo del mañana' pero en formato anime se va a llevar una decepción, ya que este largometraje dirigido por Kenichiro Akimoto sigue la historia de Rita Vrataski, una joven soldado que se ve atrapada en un bucle temporal durante una invasión alienígena. Todo se reinicia cada vez que muere, por lo que tendrá que ir aplicando lo que va aprendiendo para sobrevivir y salir del bucle

Ahora solamente nos queda esperar a que YouPlanet, que ha licenciado la película en España, se anime a estrenarla, aunque no está nada claro que vaya a lanzarla primera en cines en lugar de hacerlo de forma directa en plataformas...

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