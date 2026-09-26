Los Javis explican la conexión de 'La bola negra' con una de las mejores películas bélicas de la historia: "Lo mismo pero con Penélope Cruz en un tanque"

Este viernes 25 de septiembre ha llegado a los cines 'La bola negra', la esperadísima nueva película de los Javis que ya suena con mucha fuerza de cara a los próximos Óscar. Primero habrá que ver qué tal funciona entre el público, pero todo apunta a que también se convertirá en uno de los mayores éxitos del año para el cine español.

Muchos referentes

Obviamente, los Javis han concedido varias entrevistas para promocionar el estreno de la película, pero se da la particularidad de que una de las más interesantes ha sido para Elástica Films, la propia distribuidora en cines de 'La bola negra', en la cual Javier Ambrossi ha destacado lo siguiente:

Trabajamos con un documento que le enviamos a todo nuestro equipo de pelis que hay que ver y lecturas que hay que hacer.

Y es que son muchos los trabajos ajenos que han dejado su huella en mayor o menor medida en 'La bola negra'. Por ejemplo, Javier Calvo señala que "de 'Apocalypse Now' hay también cuando las Playboy Girls van a bailar delante de los soldados, se les echan los soldados encima y ellas tienen que huir en helicóptero. Pues lo mismo pero con Penélope Cruz en un tanque". Y no es la única obra maestra que tomaron como referencia, pues Ambrossi también admite el impacto de 'Ven y mira'.

También son mencionadas 'Cold War', la película de 2018 Pawel Pawlikowski, 'La conversación' de Francis Ford Coppola, 'La mirada de Ulises' de Theo Angelopoulos o el cine de Sofia Coppola en general, con Ambrossi destacando "la relación siempre entre dos personajes que están perdidos en mundos que no les corresponden".

Al final todo era para que todo el equipo entendiese mejor qué se buscaba en momento. Así lo detalla Ambrossi: "Esto es como en este capítulo de este libro o estoy buscando el vestuario que me lleva este personaje en esta novela. O este escena... vámonos. Y ya todo el mundo vamos a la misma".

La única pena es que no hayan hecho pública toda la lista de referentes, pero imagino que querrán que se conserve parte de la magia y la gente pueda ir descubriéndolo por su cuenta.

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