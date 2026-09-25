Robert Pattinson cierra la puerta al Universo DC de James Gunn y explica por qué se niega a ser su Batman

Ante la falta de un Batman en el Universo DC que pueda solventar muchas de las dudas que hay puestas sobre James Gunn, no son pocos los que se preguntan por qué no tira del Cruzado Enmascarado titular, Robert Pattinson, para su universo... si, total, a nadie del público casual le va a importar demasiado y el público fan aceptará sin más que 'The Batman' forma parte de la nueva continuidad. Lo que nadie esperaba es que hubiera alguien totalmente en contra de la posible decisión: el propio Robert Pattinson.

Bah, man

Mientras seguimos esperando a que Gunn se saque de la chistera 'The brave and the bold', que anunció hace ya casi cuatro años, lo único que sabemos es que Pattinson se ha sacado de la ecuación en una declaración a LADBible: "Haría a los otros personajes más serios". Es cierto que este Batman quizá no pega con el componente más jocoso de la DC actual y cuesta imaginarle siendo colega del Superman bonachón de David Corenswet. Al César lo que es del César.

Es una posibilidad interesante, pero creo que sería bastante duro tener esta versión de Bruce fuera de ese mundo. Es uno de los pocos personajes así, supongo, debido a la duración de los rodajes, pero también porque tiene un estilo tan específico que su tono te cala hondo.

De hecho, cierra la puerta tanto que parece subrayar a Gunn que ser Batman no es cuestión de broma: "Recuerdo lo que me pasó la última vez que lo hice, tardó bastante. Estás en la oscuridad, todo el tiempo. Tanto en el estado de ánimo como en la iluminación, no pude ver nada durante meses. Te afecta y te sientes extraño después". Queda claro: compartir pantalla con Linterna Verde o Mister Terrific está fuera de cualquier posibilidad. Toca seguir buscando... si es que no cierran el chiringuito antes de lo previsto.

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