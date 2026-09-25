Meses después de arrasar en cines, se estrena en streaming uno de los grandes fenómenos del cine de terror este año

Cada vez es más evidente que hay toda una generación de cineastas formándose en los rincones de las plataformas de vídeo, aprovechando el campo abierto que es Internet para experimentar grabando y generar así aptitudes y experiencia que luego es trasladable a un rodaje de cine. Varios de los grandes fenómenos del terror este año se han formado en YouTube y ‘Backrooms’ es un poco cuadratura del círculo en ese aspecto.

La trastienda infernal

Basada en relatos y cortometrajes creepypasta en los que participó el propio Kane Parsons, que dirige la película con apenas veinte años, esta producción de A24 se ha convertido en uno de los fenómenos en taquilla del año con más de 400 millones de dólares recaudados. Ahora la película de terror, protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, se puede ver en streaming en Filmin y en HBO Max.

Un fallido y divorciado arquitecto intenta seguir sacando adelante su tienda de muebles mientras visita regularmente a su psicóloga. Un día el circuito eléctrico del establecimiento empieza a fallar y al seguirlo encuentra lo que parece un portal a otra dimensión regida por normas distintas a la realidad que conocemos. Un espacio que decidirá investigar hasta las últimas consecuencias.

Desde un concepto tan internetero como el horror liminal, observando el abismo que puede ser un espacio de oficina corriente hasta inquietarse por imaginar lo terrorífico, Parsons elabora un trabajo de atmósfera y de imaginería icónica al instante. El concepto es muy sencillo pero efectivo, y también lo bastante rico en su base para poder proyectar en el mismo ideas sobre la desintegración progresiva de cualquier tejido comunitario o la deformación de la realidad ante un entorno de copia y de copias de copias cada vez más deformado.

Son ideas que cualquiera puede volcar en estas ‘Backrooms’ y es parte de lo que ha estimulado al público y la crítica. Hay más fuerza en lo imaginado que en lo tangible de la propia película, que es incapaz de dibujar personajes interesantes o plausibles dentro de su propio universo, que a veces intenta funcionar tirando cosas a la pared.

La ejecución es fallida, aunque nada especialmente sorprendente dado que estamos ante un cineasta de profunda visión e imaginación, pero todavía por formar en lo que respecta a tener una perspectiva del mundo. En el momento que la obtenga, Parsons puede ser imparable. Mientras tanto, ‘Backrooms’ es un interesante objeto teórico sobre lo inquietante.

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