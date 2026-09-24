En 8 días vuelve una de las mejores mezclas de comedia negra y thriller. Una serie que funciona como el complemento perfecto de 'Hermanas hasta la muerte'

Las historias sobre adolescentes desaparecidos suelen venir acompañadas de detectives, familias desesperadas y una investigación contrarreloj, pero 'Buscando a Wanda' prefiere complicar las cosas. La primera serie original en alemán de Apple TV+ sigue a Dedo y Carlotta Klatt, unos padres que llevan meses buscando a su hija de 17 años y que están cada vez más cerca de ese temido día 100, cuando las posibilidades de encontrarla con vida se reducen drásticamente.

El problema es que, ante la falta de avances, los Klatt deciden tomar la justicia por su mano y recurrir a un método bastante cuestionable: colocar micrófonos y cámaras ocultas en las casas de sus vecinos para averiguar si alguien sabe algo sobre Wanda.

Un misterio familiar y una comedia negra

Al principio, la mezcla de géneros resulta desconcertante. La desaparición de Wanda es un asunto demasiado grave como para que resulte sencillo pasar de la angustia de sus padres a una situación cómica, y la serie juega constantemente con esa incomodidad. Carlotta (Heike Makatsch), transmite con intensidad la desesperación de una madre que no sabe qué ha sido de su hija, pero la historia no tarda en ponerla en situaciones absurdas, desde allanamientos que salen fatal hasta recreaciones televisivas de la última mañana de Wanda.

Poco a poco, sin embargo, la serie encuentra un equilibrio mucho más convincente entre la tragedia familiar y la comedia. Con la ayuda de su hijo Ole, Dedo y Carlotta convierten el sótano de su casa en una especie de centro de vigilancia desde el que pueden observar lo que ocurre en las viviendas de sus vecinos. Y claro, cuando empiezas a espiar a todo un pueblo, es bastante difícil que no aparezcan secretos.

Algunas de esas revelaciones son simplemente extravagantes o divertidas, mientras que otras resultan mucho más incómodas, tristes o extrañas. Pero todas encajan, sin saber muy bien cómo lo hacen. El hecho de que los Klatt tengan que mantener su investigación clandestina incluso frente a la policía añade además una nueva capa de tensión, porque cada paso que dan para encontrar a Wanda puede acabar metiéndoles en un problema todavía mayor.

Mientras los padres buscan respuestas, la serie va dejando pequeñas pistas sobre lo ocurrido. Wanda desapareció después de salir en su scooter rojo durante la Nuppelwockennacht, una celebración local inspirada en la leyenda de una criatura que habita en el bosque cercano y que, según la tradición, aparece cada año para secuestrar a una virgen. Lo que parecía una historia folclórica adquiere un tono bastante más inquietante cuando aparece una imagen de la capa roja de Wanda abandonada en el bosque.

Ese escenario de pueblo pequeño y aparentemente tranquilo funciona como un territorio reconocible para el espectador, aunque 'Buscando a Wanda' no explota demasiado su identidad alemana. Al final, la serie utiliza una localidad prácticamente universal, con vecinos que esconden secretos y una familia que cada vez se mete en más problemas, lo que hace que la historia resulte accesible incluso si no estamos acostumbrados a las producciones alemanas.

Y quizá ahí está precisamente el encanto de 'Buscando a Wanda', que no pretende reinventar el thriller de desapariciones ni convertirse en el próximo fenómeno televisivo mundial, sino ofrecer una historia entretenida que mezcla misterio, emoción y humor absurdo. Tiene momentos divertidos, otros bastante oscuros y suficientes secretos como para mantener la curiosidad por saber qué le ocurrió realmente a Wanda. No es una serie imprescindible ni especialmente revolucionaria, pero sí que funciona perfectamente cuando buscas algo diferente, ligero y con un misterio al que engancharte. Y también si echas de menos otras ficciones como 'Hermanas hasta la muerte'.

La tenéis en Apple TV.

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