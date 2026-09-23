Zach Cregger revela que final original de 'Resident Evil' podría haber sido incluso más oscuro: "Tuve una corazonada"

Hacer una película, especialmente cuando se trata de adaptar una franquicia tan conocida como 'Resident Evil', no siempre consiste en seguir el camino más evidente. Zach Cregger lo ha podido comprobar con su nueva película, una propuesta que se aleja de lo que muchos espectadores esperaban de una adaptación de los videojuegos y que se ha convertido en un fenómeno.

La película ha conseguido el mejor estreno en taquilla de la franquicia y ha demostrado que apostar por una historia propia puede funcionar incluso cuando internet parece tener muy claro qué debería ser una película de 'Resident Evil'. Sin embargo, llegar hasta ese resultado tampoco fue sencillo para su director, que tuvo que replantearse el desenlace durante el montaje y recurrir a una pequeña decisión tomada casi por instinto para evitar que la película terminara siendo mucho más oscura de lo que hemos acabado viendo en cines.

Zach Cregger salvó el final de la película

Uno de los elementos más importantes del tramo final de 'Resident Evil' es la carrera a contrarreloj de Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que ha sido mordido por uno de los monstruos y que necesita desesperadamente encontrar una cura antes de sucumbir por completo al virus T. Mientras intenta sobrevivir, varios científicos de Umbrella Corporation se enfrentan a su propia misión para recuperar la cura, construyendo una secuencia que funciona casi como un juego de pasar el testigo en el que cada segundo resulta fundamental. Sin embargo, esa no era exactamente la escena que Cregger había imaginado al principio.

En declaraciones a Collider, el director explicó que durante el montaje se dio cuenta de que tenía que reconstruir buena parte de la secuencia para que la necesidad de Bryan de encontrar la cura fuera realmente el motor de lo que estaba sucediendo.

"Uno de los errores que cometí al principio fue no centrarme en la necesidad de Bryan de encontrar la cura para el virus T. Así que reorganizamos la cadena de acontecimientos [...] Al principio, en el guion, el científico saca la aguja, y en cuanto Austin agarra la cara de la mujer, la suelta y se rompe. El resto de la película consiste en ver a Austin matando a los científicos, y [el público de prueba] simplemente dijo: No, se acabó".

La versión que pasó el corte y llegó a los cines mantiene algunos elementos de aquella idea, pero cambia por completo el efecto de la escena. Bryan sigue intentando desesperadamente conseguir la cura mientras los científicos de Umbrella tratan de protegerla y, cuando al final parece que existe una posibilidad de salvar al protagonista, la jeringa termina cayendo desde lo alto del Hospital General de Raccoon City. Bryan no consigue utilizarla a tiempo y acaba transformándose en una de las monstruosas criaturas de la película. La diferencia está en que el espectador ha pasado buena parte de la secuencia esperando que consiga salvarse, haciendo que el desenlace mantenga la tensión hasta el último momento.

Lo curioso es que Cregger estuvo a punto de no tener el material necesario para construir esa versión del final. El director contó que durante el rodaje decidió grabar una toma adicional en la que uno de los científicos se guarda la jeringa en el bolsillo porque tuvo la sensación de que podría necesitarla más adelante.

"Gracias a Dios, grabé esto como plan B. Era como mi plan de contingencia. Grabé esa toma del científico metiéndose la aguja en el bolsillo porque tuve una corazonada. Pensé: Siento que voy a necesitarla"

Aquella toma permitió a Cregger construir de nuevo la secuencia y mantener viva la posibilidad de que Bryan pudiera salvarse hasta el último instante.

"Entonces pudimos construir una nueva secuencia para el final, y filmé una escena en la que él intentaba apuñalarlo, en Praga, mientras estábamos trabajando, como diciendo: Si lo necesito, debería conseguirlo. Y gracias a Dios, porque eso fue lo que terminamos usando. Mantiene la tensión hasta el final. Es como: Salvadlo, salvadlo', mientras que antes era como: Matadlos', supongo. ¿Matadlos a todos? No lo sé".

Al final, esta toma que Cregger decidió grabar casi por intuición acabó permitiéndole transformar un desenlace mucho más sombrío en una secuencia cargada de tensión que mantiene al espectador en vilo hasta el último momento.

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