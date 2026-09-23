En 4 días nos despedimos de 'One Piece'. El arco de Elbaph se quiere ir con un zambombazo y prepararnos para un gran evento histórico en el anime

Este 2026 ha marcado un antes y un después para 'One Piece'. Porque, después de 27 años en emisión continua, el anime ha pasado a ser estacional para ponerse al nivel de las series modernas.

Esto significa que en lugar de emitirse todo el año sin descanso, 'One Piece' ahora tan solo emitirá 26 episodios al año, lo que permitirá al equipo de Toei Animation mantener el buen nivel visual al que nos han venido acostumbrando... Y, de paso, no alcanzar tan rápido al manga de Eiichiro Oda.

Toca despedirse (por ahora)

Ya tenemos a nuestras espaldas 25 capítulos de este magnífico Arco de Elbaph, que por fin nos ha llevado a la tierra de los Gigantes después de décadas escuchando hablar de ella. Nos hemos metido en una intriga de asesinatos y conspiraciones con el príncipe Loki, y la tremenda amenaza que suponen los Caballeros de Dios, los guerreros más peligrosos de Mary Geoise.

Ahora bien, solo nos queda un último capítulo de 'One Piece' por el momento, el 1180, que se emitirá el próximo 27 de septiembre. Como siempre, podemos seguir la emisión a través de Crunchyroll, AnimeBox y Netflix, pero luego toca mentalizarnos para una espera que va a ser bastante larga.

El anime de 'One Piece' se va a despedir con un zambombazo, y además promete dejarnos con un cliffhanger de aúpa. Si hemos estado siguiendo la serie semana a semana, sabemos que estamos en un punto tremendamente tenso, pero además el tráiler de este último capítulo nos adelanta un combate de esos que hacen historia.

Después tendremos que esperar hasta el regreso de Luffy y compañía, ya en 2027, y por el momento no sabemos cuándo será. Eso sí, es muy probable que sea tras la emisión de 'Dragon Ball Super: Beerus', porque todo apunta a que Toei quiere alternar esas dos series, y definitivamente antes del próximo verano.

Al fin y al cabo, en verano de 2027 se estrenará 'One Piece Film: God Valley', la primera película completamente canon de la franquicia que adaptará el flashback del famoso Incidente de God Valley. Un auténtico evento histórico que lo cambió todo para la generación de Gol D. Rogers y que promete ser un fenómeno cinematográfico de aúpa.

En Espinof | 'One Piece': en qué orden ver en streaming todas las películas del anime si no queremos perdernos nada del viaje de Luffy para convertirse en el Rey de los Piratas

En Espinof | 'One Piece' tiene uno de los mejores arcos de relleno de la historia del anime. Los Sombrero de Paja siembran el caos en una aventura divertidísima que no te quieres saltar