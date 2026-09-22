Tom Cruise se arma contra la IA: "Siempre creeré en la humanidad, la gente quiere ver cosas reales"

La próxima huelga de guionistas y actores va a ser muy distinta a la última, porque probablemente los mandamases de Hollywood no querrán ponerle límites a la IA. De hecho, en la industria ya se comenta que todas las majors están ya jugando con la herramienta y haciendo pruebas para ver si pueden hacer grandes lanzamientos creados con IA sin hacer el ridículo por el camino. Y Tom Cruise, como uno de los líderes de la industria, por supuesto, sabe perfectamente lo que está por venir.

Misión IAmposible

Por supuesto, Cruise no ha hincado la rodilla ante la IA: no ha saltado en moto por un precipicio y subido el Burj Khalifa a pulso para ahora dejarle estos planos a una máquina (contra la que, de hecho, luchaba durante las dos últimas entregas de 'Misión Imposible'). Eso sí, no es ciego ante los cambios que está sufriendo la industria, como ha reconocido en una conversación cara a cara en el 'Life in Pictures' de los BAFTA, que Variety ha contado.

No hay nada como lo humano. Las personas quieren esa experiencia. Están yendo a los cines... Siempre creeré en la humanidad. Y ante la amenaza de la IA, los creativos deben seguir creando. Ya sabes, está llegando y va a pasar, pero la gente quiere ver cosas reales.

Además de dejar clara su postura ante la IA, Cruise ha vuelto a recalcar, como suele hacer, la importancia de las salas de cine, afirmando que uno de los motivos por los que insiste tanto es porque junta a la gente. "No tengo nada en contra del streaming ni nada parecido, pero ver una película en cines es un tipo de arte diferente". De hecho, ha destacado la taquilla de este año como un ejemplo de que el público sigue queriendo historias reales hechas por personas artesanalmente.

Pocas veces hemos visto a Cruise tan entregado como lo está con 'Digger', llegando a hacer todo tipo de entrevistas y conversaciones cara a cara que antes se limitaban a un vídeo. Quizá sea la única manera de demostrar que hay artesanía detrás, y es su manera particular de enfrentarse cara a cara con la IA. Si pudo con ella en 'Misión Imposible: Sentencia Final', esto es pan comido.

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