Las 4 mejores películas nuevas de Amazon Prime Video en septiembre de 2026. Una obra maestra del cine bélico, una entretenidísima aventura de ciencia ficción y más

Hace unos meses empezamos a hacer un repaso a lo más destacado de las novedades cinematográficas del servicio de streaming de Amazon cada mes, y ahora es el momento de listar las 4 mejores películas nuevas de Prime Video durante septiembre de 2026.

En estos repasos me gusta dar una prioridad especial a las películas originales de Prime Video, pero en esta ocasión considero que títulos como 'A la carrera' sería mejor hacer como si no existieran. Pese a la falta de producciones de rabiosa actualidad, a continuación encontraréis opciones de mucho nivel y para todos los gustos.

'Civil War' (2024)

Una fascinante distopía que se sumerge en el terreno del cine bélico para ofrecernos una visión demoledora de cómo podría ser a día de hoy una guerra civil en Estados Unidos, algo tampoco tan descabellado visto el clima actual. Con un sensacional trabajo de Alex Garland tras las cámaras y un acertadísimo reparto encabezado de forma brillante por Kirsten Dunst, es una de las mejores películas de los últimos años.

Crítica de 'Civil War' | Verla en Amazon Prime Video

'Diego Maradona' (2019)

Los documentales de todo tipo sobre el mundo del fútbol se han vuelto muy populares durante los últimos años, pero hay que remontarse hasta esta pequeña maravilla de Asif Kapadia para encontrar uno realmente imprescindible. Una visión muy certera tanto de bueno como de lo malo del astro argentino, contando para ello con la gran ventaja de tener acceso a cientos de horas de imágenes de archivo inéditas hasta entonces.

Crítica de 'Diego Maradona' | Verla en Amazon Prime Video

'El tren' (1964)

La historia del cine bélico nos ha dejado más de una obra maestra a lo largo de los años, pero no es tan habitual incluir entre las mejores a esta sensacional película de John Frankenheimer liderada por un pletórico Burt Lancaster. Con también mucho de cine aventuras, es un espectáculo vibrante que toma como base la historia del robo de obras de arte francesas por parte de los nazis para dar forma a un título sencillamente imprescindible.

Crítica de 'El tren' | Verla en Amazon Prime Video

'Transformers One' (2024)

Esta mítica saga de ciencia ficción ha servido para conseguir algunos de los mayores taquillazos de la historia del cine, pero esta notable película animada llegó cuando el publico parecía haberse cansado de la franquicia. Eso se tradujo en un injusto fracaso para una cinta bastante previsible, pero eso no impedía que fuese un espectáculo entretenidísimo que ofrecía un mensaje inusual en el Hollywood actual y que además dejaba con ganas de más.

Crítica de 'Transformers One' | Verla en Amazon Prime Video

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