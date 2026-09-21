Los Javis cogen carrerilla. 'La bola negra' ya ha triunfado en el Festival de Toronto y afianzan el camino hacia el Oscar

La carrera hacia los Premios Oscar ya ha empezado, y hace unos días se desveló que 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi sería la película encargada de representar a España. Lo nuevo de los Javis competirá en la categoría a Mejor Película internacional en la 99ª edición de los premios de la Academia, y continúa allanando el terreno en festivales internacionales.

Allá que vamos

En España aún no se ha estrenado, tenemos que esperar hasta el próximo 25 de septiembre para verla en cines, pero por ahora la andadura en festivales de 'La bola negra' está siendo a tener en cuenta.

Ambrossi y Calvo se hicieron con el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes y ahora 'La bola negra' se despide del Festival de Toronto con el gran premio del público. Un paso importantísimo en la carrera hacia los Oscars, ya que Toronto suele tener un gran peso en los académicos estadounidenses y el bombo internacional le puede venir de maravilla a 'La bola negra'.

"Es una película profundamente personal, pero también lleva un mensaje sobre la importancia y la necesidad de expresar quién eres", han dicho los directores en un comunicado tras recibir el premio en Toronto. "Saber que el público ha conectado con ella y la ha hecho suya es el mayor regalo que podíamos recibir. Muchas gracias".

'La bola negra' ha marcado un nuevo hito tras su paso por el festival canadiense, ya que es la primera película de habla no inglesa que se hace con el premio del público desde 2011. 'Hamnet' recibió este mismo galardón en la edición del año pasado, y terminó recibiendo nueve nominaciones a los Oscar, aunque se terminó yendo de vacío a excepción del premio a Mejor actriz para Jessie Buckley.

Habrá que estar muy pendientes en los próximos meses, porque viendo el camino que llevan no sería de extrañar si 'La bola negra' rasca más nominaciones además de batirse en la categoría internacional.

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