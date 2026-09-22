El director de 'Resident Evil' tiró de estos tres clásicos ochenteros para crear a su protagonista: "Cuando eres un tío duro, eres John McClane"

Zach Cregger, director de 'Barbarian' y 'Weapons', se ha cargado encima la complicada tarea de traer de vuelta la franquicia de 'Resident Evil' a los cines. Y a juzgar por la taquilla y la recepción del público, la cosa no está yendo nada mal.

Esta nueva 'Resident Evil' ya es la adaptación de un videojuego mejor valorada de la historia en Rotten Tomatoes, a pesar de que se desvincula de los videojuegos para apostar por una historia original con un nuevo protagonista.

Los tres iconos imprescindibles

Cregger no ha querido utilizar a ninguno de los protagonistas de la saga de videojuegos, aunque ocurre en la continuidad de 'Resident Evil 2', y sigue a un repartidor de material sanitario que se ve envuelto en medio de un brote viral de infectados. Así empieza la lucha por sobrevivir a los eventos de la noche de Bryan, a quien interpreta Austin Abrams.

Según Cregger, tenía muy claro qué tipo de protagonista quería para su 'Resident Evil'. Y la santísima trinidad que eligió como inspiración para Bryan fueron los protagonistas de 'Jungla de Cristal', 'Regreso al Futuro' y 'Solo en Casa'. Una combinación de clásicos ochenteros (y de 1990, en el caso de la última) que ayudaron a modelar al protagonista de 'Resident Evil'.

"Todos ellos tiene esto, es muy obvio cómo funcionan. Antes de una escena nos juntábamos y [Austin Abrams] me decía...¿Crees que aquí soy más como McClane como McFly?", explicó el director en una entrevista con MovieWeb. "Y era plan, aquí eres McFly. Casi toda la película eres McFly, no sabes nada, no sabes lo que haces, esa es tu referencia. Y de vez en cuando haces algo de tío duro, y ahí eres John McClane. Y muchas veces, cuando eres un tremendo hijo de puta, ahí eres Kevin McAllister."

La verdad es que los tres personajes, John McClane, Kevin McAllister y Marty McFly funcionan de miedo como arquetipos. Y los dos primeros aún más si hablamos de películas de supervivencia en las que hay que pensar rápido y tener bastante inventiva... Algo que en el mundo de 'Resident Evil' hace bastante falta. El componente que faltaba era el actor en sí, pero Cregger tuvo claro que quería a Abrams en su película de 'Resident Evil' desde que trabajaron juntos en 'Weapons'.

"Ya había escrito esto antes de rodar 'Weapons', y mientras la estábamos rodando ya supe que este tío, funcionamos de miedo en esa película. Si no se nota, adoro muchísimo a Austin. Le quiero un montón, nos lo pasamos tan bien haciendo ese capítulo de la película, así que el trato estaba cerrado desde que filmamos "Weapons", explicó el director.

En Espinof | Creo que Zach Cregger ha acertado de pleno con su planteamiento en 'Resident Evil' y evidencia una de las grandes contradicciones del fandom de los videojuegos

En Espinof | Las mejores películas de terror de 2026