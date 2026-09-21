El público dicta sentencia sobre la nueva 'Resident Evil' y afirma que la película de Zach Cregger es la mejor de la saga zombi con diferencia

Estos días está arrasando en taquilla 'Resident Evil', nueva adaptación de la famosa franquicia de videojuegos de Capcom. Bien es sabido que antes hemos visto otras versiones de la misma, pero el público ya ha dictado sentencia asegurando que el largometraje de Zach Cregger protagonizada por Austin Abrams es el mejor de la franquicia con diferencia.

Eso sí, la valoración en Cinemascore de la nueva 'Resident Evil' también refleja que allí el cine de terror nunca ha sido el género más querido por los espectadores. En este caso se ha tenido que conformar con una B+, la cuarta valoración más alta posible, aunque sería la tercera dentro del cine de miedo, pues no hay ni una sola en toda la historia que haya conseguido la ansiada A+.

Como apuntaba antes, ese B+ también supone algo que ninguna otra película anterior basada en 'Resident Evil', pues hasta ahora el techo estaba en la B que habían conseguido tanto 'Resident Evil' (2002) como 'Resident Evil: Apocalipsis' y 'Resident Evil: Capítulo final'. Así quedarían ordenadas de mejor a peor todas ellas según las valoraciones en Cinemascore:

Para aquellos que se hayan quedado con la duda, ninguna de las películas de animación basadas en 'Resident Evil' tiene valoración en Cinemascore. ¿El motivo? No se estrenaron en cines y este servicio refleja la opinión de los espectadores durante el primer día en salas de las películas encuestadas.

¿Y cómo encaja en la filmografía de Zach Cregger?

Convertido por méritos propios en una de las grandes sensaciones del cine de terror de los últimos, Cregger estrena su tercer largometraje en solitario con 'Resident Evil', situándose justo a mitad de la tabla dentro de su filmografía, la cual repasamos a continuación:

'Weapons' una A- 'Resident Evil' una B+ 'Barbarian' una C+

Ahora queda la duda de cuál será su siguiente movimiento, pues Cregger ya ha dejado claro que no quiere saber nada más de franquicias. Pese a lo mucho que me ha gustado su 'Resident Evil', me alegro de ello, pues cuantas más buenas películas completamente originales como 'Barbarian' o 'Weapons', mejor.

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