"Simplemente no funcionó". La estrella de Harry Potter, Emma Watson, rechazó uno de los mayores éxitos de los Oscar de los últimos 10 años

La saga original de Harry Potter lanzó las carreras de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Ruper Grint, aunque luego han tenido una suerte desigual con las películas en las que han participado. Watson ha sido la más selectiva del trío con mucha diferencia, hasta el punto de que lleva sin estrenar largometraje alguno desde el lanzamiento de 'Mujercitas' en 2019.

Todavía está por ver cuál será el papel que la lleva a abandonar este retiro de la gran pantalla, pero antes de eso participó en otros títulos muy populares como 'Las ventajas de ser un marginado', 'Noé' o el remake de Disney en imagen real de 'La bella y la bestia'. Además, Watson estuvo a punto de hacerse con el papel femenino principal de 'La La Land', la aclamada película de Damien Chazelle que acabó llevándose 6 Óscar para casa.

"No era una película en la que pudiera simplemente incorporarme"

Todo el mundo sabe que el papel de Mia fue finalmente para Emma Stone, quien acabó ganando el primer Óscar de su carrera por dicho trabajo. Sin embargo, Stone era la inicialmente elegida, pero una serie de problemas que recuperan ahora nuestros compañeros de Filmstars hicieron que Watson tuviera que renunciar.

La propia Watson explicó en una entrevista concedida a SiriusXM que el compromiso que tenía con otra película fue determinante para ello: "La Bella y la Bestia no era una película en la que pudiera simplemente incorporarme. Sabía que tenía entrenamiento de equitación, sabía que tenía que bailar, sabía que tenía tres meses de canto por delante, y sabía que tenía que estar en Londres para poder hacerlo bien".

La actriz continúa señalando que "no era una película en la que pudiera simplemente aparecer de repente. Sabía que tenía que trabajar duro y estar donde tenía que estar. Así que, por cuestiones de agenda, simplemente no funcionó".

En el aspecto puramente comercial, no puede decirse que Watson se equivocase para nada con esa decisión, pues 'La bella y la bestia' se convirtió en la segunda película más taquillera de toda su filmografía con unos ingresos de 1.266 millones de dólares, viéndose únicamente superada por 'Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2', que logró 1.342 millones.

Eso sí, tampoco puede decirse que a 'La La Land' le fuese mal en ese aspecto, ya que el inolvidable musical encabeza por Ryan Gosling y Emma Stone consiguió unos ingresos mundiales de 447 millones de dólares cuando solamente había costado 30.

Ya en lo artístico es harina de otro costal, pues todo el mundo se acuerda aún perfectamente de 'La La Land', mientras que 'La bella y la bestia' rápidamente se convirtió en otro live action más de Disney que olvidar poco después de haber visto.

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