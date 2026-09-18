Entre 'Peaky Blinders' y 'Juego de Tronos'. Vuelve una de las mejores series thriller del momento con una temporada 2 repleta de emociones fuertes

El abundante volumen de series que van estrenándose puede llevar a que todos se nos pasen por alto algunos títulos con muchas posibilidades de engancharnos. Eso fue lo que me pasó justamente a mí con 'Tierra de mafiosos' ('MobLand'), cuya temporada 2 se estrena hoy mismo en Estados Unidos, mientras que en España estará disponible a partir del 21 de septiembre en SkyShowtime.

Vuelve la familia Hartigan

'Tierra de mafiosos' cuenta la historia de la familia Hartigan, unos criminales de Londres que están dispuestos a hacer lo que sea por mantener el control, aunque entre ellos tienen una relación bastante disfuncional. A sus órdenes trabaja Harry Da Souza, un sicario especialista en ir resolviendo todos los problemas que van surgiendo.

El eje de la temporada 1 fue la rivalidad de los Hartigan con Richie Stevenson, la cual nos dejó varios momentos memorables en 10 episodios que sentaban las bases de lo que vendrá después. Por ahora he podido ver el primer episodio de la segunda entrega, y ya entonces queda claro que nos esperan muchas emociones fuertes.

En ese primer episodio volvemos a encontrar a Guy Ritchie tras las cámaras, un cineasta que últimamente trabaja tanto que cuesta seguirle el ritmo. Sin embargo, 'Tierra de mafiosos' se parece más a una mezcla entre 'Peaky Blinders' y 'Juego de Tronos' que a cualquier otro trabajo de Ritchie. Y nunca está de más tener la aprobación de Arturo Pérez-Reverte.

De hecho, Tom Hardy, que da vida a Harry dijo en su momento que "Tierra de mafiosos es como Juego de Tronos en Bermondsey", aunque aclarando que eliminando por completo tanto el toque de fantasía como el alto contenido de desnudos de la serie de HBO.

Por su parte, la conexión con 'Peaky Blinders' va más allá del hecho de estar ambientada en Reino Unido y seguir las andanzas de una familia criminal, pues Anthony Byrne firmó cuatro episodios de la primera temporada, más que ninguno de los demás realizadores que participaron en ella. Anteriormente ya se había ocupado en su totalidad tanto de la temporada 5 como de la 6 del thriller encabezado por Cillian Murphy.

Eso sí, aquí la actitud de la familia principal es bastante más caótica, pues los personajes interpretados por Pierce Brosnan, Helen Mirren o Anson Boon tienen una tendencia al exceso absoluto que podría haber descontrolado la serie, pero el equipo de guionistas liderado por Jez Butterworth sabe encontrar el punto justo para que eso no pase.

Renovada ya por una temporada 3 y dejado atrás todo el drama que hubo con Hardy, lo mejor que podemos hacer ahora es sentarnos a disfrutar con todo lo que va a ofrecernos 'Tierra de mafiosos' en esta temporada 2, pues, por ejemplo, Kat McAllister (Janet McTeer) no va a quedarse precisamente quieta tras la negativa de Harry a unirse a ella...

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