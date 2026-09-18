Este spin-off de 'MasterChef' ha perdido 2,7 millones de espectadores en 11 años. Disney plus acaba de hacerse con él tras el desinterés de TVE

Vaya sorpresa nos hemos llevado en cuanto a la maquinaria del reality español. RTVE ha dicho ni una más con su franquicia más vista, 'MasterChef' y se ha deshecho de la versión infantil del reality culinario debido a sus paupérrimas audiencias. De esta manera, la 12ª edición de 'MasterChef Junior' no se verá en La 1 de la televisión pública.

Lo que no quiere decir que nos quedemos sin nueva entrega del programa de cocina infantil. Disney+ acaba de anunciar a través de sus redes sociales que emitirá en exclusiva la nueva temporada de MasterChef Junior, cuyo casting empezó este pasado verano.

DisneyChef

Una apertura de casting que, de hecho, sorprendió bastante debido a que se consideraba que RTVE ya no estaba interesada en el formato, después del bajo rendimiento de las últimas dos ediciones, que se quedaron algo lejos del millón de espectadores de media (708 mil espectadores la última). Una sangría de 2,7 millones desde la primera temporada.

Sin embargo, parece que desde Shine Iberia no están dispuestos a renunciar a la edición Junior de 'MasterChef' y se ha puesto manos a la obra para que siga en el aire. Por otro lado, el acuerdo de colaboración que Disney+ mantiene con RTVE, gracias al cual se pueden ver varios de los programas de la televisión pública en la plataforma de pago, parecía una rendija por la que colarse.

De momento no han trascendido los detalles de la edición 12 de 'MasterChef Junior', aunque es de esperar que mantengan (salvo que haya líos de contrato) al jurado con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja y su estreno durante las semanas previas a las navidades.

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