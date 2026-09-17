'Dragon Ball', 'One Piece' y 'Kimetsu no Yaiba' se han estrellado en la tele. Creo que este descalabro solo reafirma algo que ya sabíamos sobre el anime

Hace unas semanas desde Clan TV se marcaron un tanto inesperado confirmando que empezarían a emitir en abierto completamente gratis el anime de 'Dragon Ball Daima'. La emisión arrancó el fin de semana pasado, y como novedad además teníamos el aliciente de que la serie se podría ver por primera vez con doblaje en castellano, pero lo nuevo de Goku se ha estrellado en cuanto a audiencias.

Y, por desgracia, no ha sido un caso aislado. Porque otros dos titanes del anime como 'One Piece' y 'Kimetsu no Yaiba' también han sufrido sus propios descalabros en televisión.

¿Es que nadie piensa en los niños?

La emisión de 'Dragon Ball Daima' arrancó el pasado 12 de septiembre a las 19:25 de la tarde. La verdad es que es un horario buenísimo para toda la familia, pero Goku no ha enganchado a ningún público concreto y apenas reunió a 8.000 espectadores con un 0,1% de share. Estas cifras chocan muchísimo con la audiencia habitual de Clan TV, que aunque es un canal bastante pequeño ha ido rascando una media de 0,7% de share en septiembre.

Es un resultado bastante preocupante, como recogen desde Estantería Otaku, porque a pesar de tener un horario ideal y ser una serie perfecta para iniciarse en la franquicia... Ha pasado sin pena ni gloria. Esta semana encima ha habido otra ristra de decepciones más con anime en televisión, porque el martes 15 de septiembre hubo en Be Mad doblete de cine con 'One Piece Film: Red' y 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' y ambas se estrellaron sin frenos.

Ambas están entre las películas de anime más taquilleras de la historia, y pertenecen a dos de los animes más potentes del momento. Pero 'One Piece Film: Red' apenas rascó un 0,3% de share con 25.000 espectadores y a Tanjiro Kamado se le dio aún peor con un escueto 0,2%.

Aunque, ojo, que creo que aquí hay una explicación muy clara: el nefasto horario de emisión. Ambas películas se emitieron en un día de diario, con la primera arrancando a las 22:45 h de la noche y la segunda a las 00:45h. A esa hora, en un martes, prácticamente nadie se plantea quedarse pegado al televisor para verse una maratón de dos películas de anime (que además no tienen nada que ver entre sí)... Especialmente cuando ya las pueden ver en streaming.

Sinceramente, no creo que el problema sea que a la gente no le interesa el anime. Sobre todo cuando las emisiones de 'Dragon Ball' y 'One Piece' en Comedy Central tuvieron bastante seguimiento y generaron mucho revuelo en redes. Creo que hay varios problemas por aquí, y uno de ellos es plantear unos horarios inaccesibles, pero en especial para los niños.

El que los niños se hayan despegado de la televisión en abierto va a ser un problema a un plazo más corto de lo que pensamos. Porque este tipo de emisiones intempestivas no favorecen precisamente que los peques puedan subirse a según que series. Porque no es que los niños no vean anime ('Naruto' fue hace unos años el programa infantil más visto del mundo), es que ahora lo consumen, y en cantidades considerables, en streaming. Y están enganchadísimos a 'Kimetsu no Yaiba', 'Boku no Hero Academia', 'Jujutsu Kaisen'... Se las saben todas, y solo hay que visitar salones de manga, tiendas especializadas, o cualquier patio de colegio, para darse cuenta.

Este sería el otro gran problema. Si ya tenemos estos contenidos disponibles en varias plataformas y a la carta, ¿por qué vamos a molestarnos en quedarnos hasta las tantas? Porque, al fin y al cabo, tanto 'Dragon Ball Daima' como las otras dos películas de anime están disponibles en múltiples plataformas, para no tener que rompernos la cabeza. Se está comparando especialmente la situación de 'Daima' con la emisión de 'Dragon Ball Super' que tuvimos en su momento en Boing. Pero es que por aquel entonces, entre 2017 y 2019, el mundo era muy diferente.

Aquella emisión de 'Dragon Ball Super' fue muy polémica por los horarios de madrugada que eligió Boing. Pero aún así Goku consiguió reunir a casi 300.000 espectadores en ciertos momentos: el primer episodio amasó un 1,4% en Boing, con 271.000 espectadores y el capítulo 17 escaló a los 296.000 espectadores con un 1,5% share.

La emisión tuvo sus altibajos, pero fue manteniéndose bastante estable con un público fiel y se despidió con 100.00 espectadores y 0,6% de share en su capítulo 131.

Claro que por aquel entonces no teníamos la oferta en streaming de hoy en día. 'Dragon Ball Super' no estaba disponible en ninguna plataforma legal en España, y la emisión en Boing suponía la primera vez que muchísima gente por fin podía ver este nuevo anime. Ahora tenemos Crunchyroll, AnimeBox, Netflix, Disney+... Y para los niños de la casa, esta es su tele, no la que funciona por cadenas.

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