Hoy en Netflix, una de las mejores películas de Ricardo Darín que es también un thriller inolvidable de este siglo

Tenemos que reconocer que de más jóvenes eramos muy impresionables y ciertas películas que iban hacia adelante con actitud “guay” o “canalla” nos conquistaban con una facilidad que luego no se sostenía tanto pasado el tiempo. Algunas envejecen terrible cuando al verlas se tiene más madurez, vital o cinematográfica. Por suerte, ‘Nueve reinas’ es de las que aguanta el pulso.

Cartas mal jugadas

Todavía hay fuerza en esta película de atracos, timos y otros crímenes a pie de calle escrito y dirigido por Fabián Bielinsky. Una de esas películas argentinas de culto total con un Ricardo Darín sensacional acompañado del también notable Gastón Pauls. Una película que ya se puede ver en streaming a través de Netflix, además de en acontra+, en Amazon Prime Video y en Movistar+.

Juan intenta llevar a cabo un timo dentro de un establecimiento cuando es detenido por Ramón, que da la impresión de ser policía. Pero en realidad es otro estafador más, y experto en trucos como el que intentaba Juan, y le ofrece ser su compinche en otras estratagemas mientras le instruye en qué consiste realmente hacer un truco.

Este juego de estafadores, uno claramente veterano y el otro metiéndose en el negocio para solventar aquello que el mundo laboral no le proporciona, da pie a una buddy movie espléndida y callejera. Una buena heredera de cierto punch que caracterizaban los thrillers de Walter Hill, pero impregnada con costumbrismo y humor malicioso de carácter local.

Saber usar la influencia extranjera para hacer algo netamente argentino es lo que la mantiene como una de las mejores obras exportadas al mundo por este país. Bielinsky maneja bien el ritmo, el rodaje de los golpes, la revelación de las diferentes sorpresas de su trama y también la tensión en ese tono que tiene mala baba en el humor y bastante intensidad en el drama.

Juegos de confianza tratados con estupendo equilibrio de funambulista veterano, apoyándose debidamente en las dinámicas de personajes gracias a dos actores realmente inspirados en sus trabajos. Todo esto mantiene ferviente la fuerza de ‘Nueve reinas’, una película que nunca es tarde para descubrir aunque pueda parecer muy de su tiempo.

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