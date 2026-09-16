Hoy en streaming, un drama familiar con un actor de 'Linternas' que se convierte en una inquietante distopía política. Es tan reconocible que da miedo

En un primer vistazo, 'Anniversary' podría pasar por uno de esos dramas familiares en los que varias generaciones se reúnen alrededor de una mesa y terminan sacándose todos los trapos sucios. Pero acaba siendo otra cosa.

La película, protagonizada por Diane Lane, Kyle Chandler, Phoebe Dynevor y Dylan O'Brien, comienza con una celebración familiar aparentemente idílica y, a medida que pasa el tiempo, se transforma en un thriller psicológico sobre la radicalización política, el autoritarismo y la destrucción de una familia.

La vida antes del gran cambio

La historia arranca durante el 25.º aniversario de boda de Ellen y Paul Taylor. Son un matrimonio perfecto, acomodado en la zona de Virginia, que vive junto a sus cuatro hijos y parece tener una vida familiar bastante envidiable. Ellen es profesora en Georgetown y Paul es chef y propietario de un restaurante, y ambos siguen profundamente enamorados después de 25 años juntos. Sus tres hijas, Anne, Cynthia y Birdie, tienen personalidades muy diferentes, mientras que Josh, el único hijo varón, parece ser el miembro más inseguro y perdido de la familia. Pero aquella celebración terminará convirtiéndose en el punto de partida de algo mucho más grande y perturbador.

La responsable de que todo empiece a torcerse es Liz Nettles, una antigua alumna de Ellen que reaparece en su vida convertida en la pareja de Josh. Años atrás, Ellen había criticado duramente la tesis universitaria de Liz por considerar que defendía una filosofía "antidemocrática". Ahora, Liz ha convertido aquellas ideas en un libro publicado por una misteriosa empresa. Lo que inicialmente parece una publicación política más pronto se transforma en el motor de un movimiento nacional que promete acabar con la división entre partidos y recuperar la unidad del país.

El problema es que El Cambio funciona cada vez más como una secta que como un movimiento político convencional. Sus mensajes hablan constantemente de libertad, dignidad, destino y solidaridad, mientras sus seguidores adoptan una estética común y la organización de Liz gana poder a una velocidad inquietante. Dos años después de la primera reunión familiar, Josh y Liz ya están casados, esperan gemelos y disfrutan de una riqueza descomunal gracias tanto al éxito del libro como a su relación con la empresa que lo publicó. Josh, además, ha abandonado sus aspiraciones como escritor para trabajar junto a su mujer, y lo que parecía una familia enfrentada por diferencias políticas empieza a convertirse en algo mucho más peligroso.

De hecho, uno de los aspectos más interesantes de la película es precisamente cómo el deterioro político se refleja en el interior de la familia. Cada uno de los hermanos reacciona de una manera diferente ante el ascenso de El Cambio: algunos se enfrentan directamente al nuevo orden, otros intentan mantenerse al margen y Josh encuentra precisamente en el movimiento el propósito y el sentimiento de pertenencia que nunca había tenido. Su transformación es especialmente inquietante. Y aquí Dylan O'Brien convierte al personaje en alguien irreconocible, a medida que pasa de ser un joven inseguro a comportarse como una figura autoritaria y amenazante.

Y mientras la familia Taylor empieza a romperse, el país también empieza a transformarse en una distopía cada vez más reconocible. La sociedad avanza hacia las listas de vigilancia, la persecución de disidentes, la vigilancia mediante drones y unos censos cada vez más invasivos.

De esta manera, la película evita explicar hasta el último detalle cómo funciona exactamente el nuevo régimen, una decisión que hace que resulte todavía más inquietante: lo importante no es tanto conocer cada una de sus políticas como observar cómo una sociedad aparentemente normal puede deslizarse hacia el autoritarismo. Y eso es lo que da miedo de verdad.

La tenéis en Prime Video.

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